Tren Maya: por qué demandaron a cinco empresas constructoras por más de 500 mdp

El presidente de la ONRE señaló que estas no serán las únicas empresas constructoras que pueden ser demandadas (Foto: Twitter / @TrenMayaMX)

El Tren Maya, uno de los proyectos emblema de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de más demandas interpuestas por grupos ambientalistas que advierten el posible daño ecológico derivado de su construcción.

La última de ellas fue admitida el pasado viernes 13 de mayo por un Juez Federal, luego de que la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado A.C. (ONRE), a través de ciudadanos defensores del medio ambiente en el sureste mexicano, iniciaran una demanda colectiva contra cinco empresas que realizan obras de construcción en el Tren Maya.

En conferencia de prensa, el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, informó que esta demanda es en contra de ICA Constructora, ICA Constructora e Infraestructura, Acciona Infraestructuras México, Grupo México y México Proyectos y Desarrollos.

Sin embargo, Guerrero Rojas advirtió que lo anterior no quiere decir que esas sean las únicas empresas constructoras podrían ser demandadas. “Nosotros podemos incorporar a cualquier otra persona moral o física dentro del curso del procedimiento”, agregó.

La ONRE señaló que la reparación del daño ecológica sería de 520 millones de pesos (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Por qué las demandan

Las razones por las cuales la ONRE interpuso esta demanda tiene que ver con el “ecocidio” generado en la región por las obras de construcción, que se cuantifican -de manera preliminar- por 26 mil millones de dólares (cerca de 520 millones de pesos) para la reparación del daño ecológico.

“La aproximación primaria ronda los 26 mmd la valoración económica de transferencia de beneficios desde el ecosistema dañado, es decir, lo que se requiere para la reparación, reintegración, remediación y reposición de los daños ecológicos y sus servicios ambientales”

Al respecto, el presidente de la ONRE expresó que “nadie puede hacer un negocio con un acto ilícito”, en referencia a la falta de estudios de impacto ambiental y la afectación a la flora y fauna sobre la zona de construcción -los cuales también fueron factores primordiales que se tomaron a consideración para esta demanda-, ya que “sin ellos no puede haber obra”, aseveró.

Entre las principales afectaciones que la ONRE ha detectado en el Tramo 5 de este megaproyecto se encuentra la “devastación total de la selva media y alta” y los daños al jaguar, catalogado como una “especie sombrilla”, ya que su conservación juega un papel fundamental en el mantenimiento de todo el ecosistema.

La demanda fue aceptada por un juez el pasado 13 de mayo en la Ciudad de México (Foto: Twitter@ONREmx)

Asimismo, se señala la fragmentación de la cuenca hidrológica de la península de Yucatán, pues cabe recordar que el agua es primordial para la vida de los organismos y el ciclo hidrológico de la región. “Hoy en día se ha puesto gran énfasis en el manejo de cuencas ya que constituyen unidades funcionales. En ese sentido, se le ha dado gran importancia a la captación de agua en la parte de las cuencas, impulsando proyectos de reforestación”, se señala.

Por otra parte, Guerrero Rojas mencionó que del final del Tramo 3, 4, 5 y 6 no cuentan con estudios de impacto ambiental. Al respecto, recordó que de enero a mayo de este 2022, han renunciado más de 100 funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debido a que supuestamente les obligaban a firmar documentos relacionados al Tren Maya.

Sin embargo, el miércoles 11 de mayo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de su Instituto de Ecología (Inecol), desarrolló la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Sur de este megaproyecto.

Aunque el documento aún no ha sido publicado oficialmente en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se advierte que la construcción en dicho tramo afectaría al sistema de cuevas, cenotes y cavernas de la zona, aunque se indica que estos impactos ambientales no serán “significativos”; no obstante, se especificó que es necesario prestar especial atención al sistema hídrico de la región.

Asimismo, cabe recordar que a principios de mayo un juez otorgó la segunda suspensión provisional para frenar las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el cual se divide en dos: el Norte (de Cancún a Playa del Carmen) y el Sur (de Playa del Carmen a Tulum).

