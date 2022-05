López Rabadán abogó por la UNAM: “No somos iguales, AMLO defiende delincuentes”

La senadora acudió a la sesión de este miércoles con la playera de los Pumas, equipo de futbol, para mostrar su apoyo a la UNAM (Foto: Twitter/@kenialopezr)

De nueva cuenta la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que defenderá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de los ataques en su contra.

Vestida con una playera del Club Universidad Nacional, mejor conocidos como los Pumas, la legisladora indicó que el mandatario “tiene un enojo sistemático con quien estudia, con quien piensa y con quien se quiere superar”.

Durante el discurso que ofreció este miércoles 18 de mayo, la panista rechazó las descalificaciones que lanzó el mandatario contra los médicos de la universidad, a los cuales acusó de “huir” a sus hogares en medio de la pandemia por COVID-19.

“Es lamentable cómo arremete en contra de la UNAM, es lamentable cómo no reconoce que sólo en este año matriculados hay más de 360 mil alumnos, es lamentable que el Presidente de la República no reconozca a nuestra máxima casa de estudios, no reconozca que hemos tenido desde la UNAM tres Premio Nobel”, expuso ante la tribuna de la Cámara Alta.

La senadora rechazó las descalificaciones de AMLO contra la UNAM (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Asimismo, invitó a los presentes a analizar la razón por la cual el tabasqueño se ha lanzado en repetidas ocasiones contra las instituciones educativas, sin importar si son públicas o privadas; mientras que, dijo, “defiende a los narcotraficantes”.

“¿Por qué el presidente no quiere a la UNAM?, ¿por qué el presidente no quiere al ITAM?, ¿por qué el presidente no quiere a los doctores mexicanos?, ¿por qué el presidente sí quiere a los delincuentes?, ¿por qué sí quiere a los narcotraficantes?, pues claramente porque tiene un pacto con ellos, por eso van a perder las elecciones”

López Rabadán expresó que, gracias a la actitud que ha tomado el mandatario en contra de los que opinan diferente a él, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) perderá las elecciones, no solo de este 2022 sino las de 2024.

Finalmente, la senadora expresó que las autoridades mexicanas, específicamente la administración federal, debería de generar seguridad para toda la ciudadanía, porque “ni los médicos cubanos, ni los mexicanos, ni ningún otro médico va a poder ir a los municipios cuando hay una brutal inseguridad y evidentemente eso el presidente no lo ve”.

AMLO se lanzó contra la UNAM (Foto: Especial/Infobae México)

Las declaraciones de la senadora por la Ciudad de México se dieron luego de que el mandatario mexicano se lanzara nuevamente contra la máxima casa de estudios del país, debido a que recriminó el actuar de los egresados de la licenciatura en Medicina durante la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, las autoridades de la UNAM enviaron a sus médicos, estudiantes, internos, etcétera a sus casas, en vez de convocarlos a enfrentar la pandemia por virus SARS-CoV2 que azotó a gran parte del mundo.

“Eso no deben hacer las universidades ni pública ni privadas, pero muchos menos las públicas y mucho menos la UNAM”

Ante lo cual, por medio de un comunicado de prensa, la máxima casa de estudios de la país decidió aclarar la situación y sentenció que fueron las autoridades sanitarias quienes ordenaron la suspensión de actividades escolares el 19 de marzo de 2020, cuando comenzaban los contagios en el país; recalcó que se solicitó a directores que el alumnado no acudiera a las instituciones de salud.

