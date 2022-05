Reportaron un caso sospechoso de Hepatitis Infantil en Coahuila

Expertos descartaron que el brote de hepatitis infantil se dé por un virus conocido (Foto: REUTERS/José Luis González)

Roberto Bernal, titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que en la entidad se reportó un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda; sin embargo, precisó que hasta el momento se descarta que sea tipo A, B o C.

El secretario sentenció que, hasta el momento, no se ha confirmado que se trate de un caso positivo de la enfermedad, ya que “no es fácil” corroborar, por lo que en las próximas horas se enviará al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) para ser descartado o confirmado.

“Tenemos un caso sospechoso en Saltillo, no lo hemos confirmado todavía. La hepatitis puede darse por muchas causas. Las más frecuentes son la hepatitis A, B y C, mismas que se deben de descartar en estos casos. Este niño no tiene ninguno de estos virus, pero sí hepatitis”, puntualizó el funcionario.

Bernal Gómez aprovechó la ocasión para aclarar las dudas que se han generado alrededor de la enfermedad, especialmente en lo concerniente acerca de una supuesta relación entre la vacunación contra el Covid-19 y el nuevo tipo de hepatitis; aseguró que no hay ningún indició si quiera con el que se pudiera sustentar tal conexión.

Este mismo día la Secretaría de Salud de Durango informó que se analiza el primer caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en un menor de 13 años, así lo confirmó el titular, Sergio González Romero, en conferencia de prensa, detallando que el adolescente se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil.

“Se corrieron (los exámenes) para ver si era hepatitis A, B y por las letras y dieron negativo”

A diferencia de Coahuila, la autoridades de Durango se encuentran a la espera de los resultados del examen para la detección del adenovirus 41, realizados en Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Pese a ello, el funcionario comentó que “todo parece indicar a que no corresponde a ese proceso”.

Ante el pánico que ha aumentado sobre la enfermedad alrededor del mundo, el Dr. Roberto Vázquez Campuzano, investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidió explicar cuál es la realidad que se conoce sobre disparo en los contagios infantiles.

A través de un boletín de prensa publicado por la máxima casa de estudios del país, el experto argumentó que la hepatitis infantil que surgió a principios de abril en Reino Unido, no es de ninguno de los virus conocidos o de los más frecuentes como hepatitis A, B, C y E.

