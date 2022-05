Así fue el abuso de cobro extra contra dos mujeres en un restaurante-bar de Los Reyes: qué hacer en estos casos

Fotografía de archivo en la que se observa a una empleada sirviendo una cerveza en un bar. (Foto: EFE)

¿Qué hacer en caso de un abuso por cobro extra en su cuenta? La primera respuesta a esa interrogante es no dejarse, así ocurrió con un par de mujeres que ante el abuso de los meseros en el restaurante bar La Choperia, ubicado en Plaza Tepozán, en Los Reyes, Estado de México, decidieron no pagar lo que falsamente les solicitaban.

De acuerdo con dos clientas que acudieron al sitio este viernes 13 de mayo de 2022, una mesera y capitán del restaurante se pusieron de acuerdo para llevar hasta la mesa un ticket de cobro con el total muy superior a lo que ellas consumieron.

Y es que el cobro que maquillaron a su manera, daba como resultado la cantidad de mil 500 pesos por supuestamente 20 bolas de cerveza, que mesera y capitán alegaban habrían ingerido las usuarias.

Una brutal torpeza y sorpresa para las clientas, pues en primera el número real de su consumo por cada una era de 6, es decir, un total de únicamente 12 bolas de cerveza. En segunda, según dijeron, “no podríamos acabarnos ese número de copas en 4 horas, pues estaríamos muy tomadas con 10 y 10 cada quien”.

El alegato comenzó por qué ellas por lógicas razones se negaron a pagar y lo primero que solicitaron fue comprobar o con tickets por separado, de cada una de las supuestas copas que habían consumido, o pedían mostrar cámaras para ver el número exacto de veces en que los meseros se acercaron a la mesa de las mujeres.

Y es que incluso, “era un desorden”, ya que comentaron que desde que ellas llegaron al lugar no fueron atendidas por un mesero, sino por varios y lógico al momento de pagar, resulta que se “echan la bolita unos con otros”.

El plan perfecto para engañar al cliente y estafar con la supuesta idea de que, los que están mal son los que consumen.

Pero eso no es todo, de acuerdo con la declaración de las usuarias, antes que a ellas se lo hicieron también a dos mujeres más, el modus operandi era el mismo.

“Vimos que estaban dos mujeres medio tomadas dentro de un taxi y la misma mesera que a nosotras nos cobró de más al solicitar la cuenta impedía que se fueran diciendo que no le querían pagar la cuenta real, que les faltaba por pagar. En ese momento no sabíamos qué pasaba ni quién tenía la razón. La conclusión es que llegó un hombre y liquidó la supuesta deuda de ellas”.

Sin embargo, relataron que unas horas después, se repitió la película, pero esta vez con ellas, pero se negaron a pagar hasta ver que ajustaran la cuenta.

¿Cómo hicieron? “Pues primero dijimos que hablaríamos a Profeco y pondríamos una denuncia porque además de que exceden mucho en cobros, el sitio no cuenta con las medidas de seguridad ni sanitarias para operar. Luego decidimos que hablaríamos con unos amigos que son policías y que laboran muy cerca del sitio. Finalmente pedimos los videos o comprobantes donde dijera que eso nos habíamos tomado y como no les quedó de otra más que ajustar la cuenta y cobrar correctamente eso hicieron”.

Esta nota verídica es con la intención de que no sigan los abusos en ese lugar, sobre todo porque de acuerdo con las entrevistadas, “se trata de una operación que realizan al parecer con puras mujeres que ven solas”.

Critica de una consumidora por redes sociales tras visitar La Choperia

Además, el restaurante tiene una cosecha de críticas por parte de los consumidores, tales como: “Los meseros son unos rateros, creen que porque tomamos bebidas alcohólicas no nos damos cuenta de todo lo que roban, se les dejan propina y aún así se quedan con el cambio. Raaaaaateeeerooooossss.”; “No lo recomiendo y lo repruebo de más si pudiera restarle estrellas serían 10. Sirven cerveza muy rebajada. ¿Por qué hacen eso?.. Acaso no les deja buenas ganancias, al menos a mi me dieron un misil con cerveza supuestamente clara pero no estaba fría y no tenía el sabor que se identifica a esa clase de cerveza clara según era Modelo Especial. Comenté mi inconformidad y estuvieron dispuestos a cambiarlo inmediatamente. Pero después le dije mejor voy a consumir cerveza en envase o botella y me dicen ya no tenemos se nos acabó. Entonces para qué rayos dan la carta y no tienen ciertos productos. La variedad de música es aceptable así como sus instalaciones pero NO HAGAN ESO”; “Horrible la bebida. Está súper rebajada la cerveza. Mejor pedir la botella. Pero que tampoco tenían.El ambiente es bueno y la comida es buena. Mejor de lo que se encuentra alrededor. Solo no pidan “cerveza de barril”.

Más quejas contra el restaurante-bar La Choperia

¿Qué hacer en estos casos?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los clientes pueden levantar una denuncia o queja, según sea el caso en contra del establecimiento que se encuentre en un caso similar a este o cometa abusos.

En respuesta a la denuncia que haya presentado la persona, la Procuraduría procederá a realizar una visita de verificación al proveedor, y si se constata que, efectivamente, lesiona los derechos de los consumidores y consumidoras, será sancionado para que no siga cometiendo abusos.

Además, el o la denunciante no está obligado a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán sus datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor, el producto, servicio, falta detectada, domicilio o lugar y fecha.

Para realizar alguna de las siguientes denuncias, podrá enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones.

-Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

-Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

-Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

-Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

-Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También podrá llamar al teléfono del consumidor en: 55 5568 8722 o asistir a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país. Para mayor información podrá visitar el siguiente enlace. Aquí.

