“Mi hija fue asesinada, maltratada, ultrajada, sembrada”: papá de Debanhi explotó ante segunda necropsia

El padre de Debanhi confirmó que su hija fue abusada sexualmente y asesinada. Fotos: Ig @debanhi.escobar/REUTERS

Mario Escobar confirmó públicamente el asesinato de su hija Debanhi Susana, así como el abuso sexual del que fue víctima. Esto luego de que salieron a la luz los resultados de la segunda necropsia que le fue practicada de manera independiente al cuerpo de la joven, que fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

En entrevista con varios medios, afuera del campo militar en Nuevo León, el padre de la estudiante declaró: “Mi hija fue asesinada, fue maltratada, fue ultrajada, fue sembrada. La mataron, lo vuelvo a repetir, no me canso de decirlo.” La segunda necropsia prueba las acusaciones de Mario Escobar, ya que el documento reveló que Debanhi fue abusada sexualmente y que su muerte no fue un accidente sino un asesinato.

Mario Escobar denunció que la autopsia de la FGJ es corta e incompleta. Foto: Instagram/@debanhi.escobar

El 12 de mayo, día en que se filtraron los resultados de la autopsia, en un video de YouTube, Escobar detalló las omisiones en el estudio ordenado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León, respecto al cual dijo: “Es un mugrero.” Declaró que el archivo consta de tan solo cuatro páginas en los cuales se omiten resultados de análisis histopatológicos, estudios periciales de vísceras y sangre, así como pruebas de ADN, toxicológicas y para determinar la presencia de semen.

Esta información se suma a la que proporcionó previamente, cuando presentó el documento ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. Antes de entregar los resultados a las autoridades el señor Mario adelantó que uno de los aspectos en que se diferencian las pruebas es que la necropsia ordenada por las autoridades indica que la joven traía puestos los zapatos al momento de caer en la cisterna mientras que la particular señala lo contrario.

Anteriormente el papá de Debanhi había revelado diferencias entre las autopsias, así como la presencia de signos de violencia en el cuerpo de su hija. Foto: Cuartoscuro

En una entrevista a principios de mayo, el padre Debanhi Susana sugirió por primera vez que la muerte de su hija no fue accidental. Declaró que su hipótesis era que si la joven hubiera caído accidentalmente lo habría hecho con lo tenis puestos, por lo que el hecho de que no trajera calzado podría ser un indicio que alguien la asesinó.

También adelantó otros detalles que fueron confirmados con la revelación de la segunda necropsia, entre ellos que el cuerpo de Debanhi tenía golpes y lesiones que no fueron señaladas en la autopsia practicada por orden de la FGJ. La presencia de signos de violencia intensificó la sospecha de un posible feminicidio.

Cabe señalar que, debido a la discrepancia entre las pruebas forenses, actualmente se está llevando a cabo la homologación entre la necropsia oficial y la independiente. Durante una conferencia de prensa del presidente el Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja dijo que autoridades federales trabajan en construir una opinión final con base en el análisis de ambos estudios.

También se realizan labores en consonancia con la línea de investigación por presunto feminicidio. Es por ello que están siendo localizados todos los sujetos que coincidieron en tiempo y lugar con la estudiante, que podrían estar implicados en el caso de asesinato.

El Subsecretario de Seguridad Pública declaró que la AMLO dio la instrucción de llegar al fondo, luego de su reunión con los padres de Debanhi. Fotos: CUARTOSCURO

Poco después, este 13 de mayo, el funcionario dio nuevas declaraciones respecto al caso de Debanhi Escobar. Luego de que López Obrador se reunió con los padres de la víctima, Mejía aseguró a medios de comunicación que “La instrucción del presidente es ir al fondo” para resolver el caso con compromiso institucional y moral.

