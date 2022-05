El reto de manejar el tubo: cómo el pole dance transforma y derriba estereotipos

La voz del instructor alcanzaba a escucharse con claridad por encima de las canciones pop que sonaban de fondo en el salón, lleno de luz. De pronto las miradas se centraron en él, Ivánovich Jaramillo, quien mostró su habilidad para ejecutar movimientos llenos de fuerza y sensualidad en el tubo.

Un hombre practicando pole dance no es la imagen que generalmente se tiene sobre la disciplina, un deporte lleno de tabúes al que se ha visto como una actividad exótica, provocativa y sexualizada. Pero ahí, en medio de ese salón de clases en plena Zona Rosa, Ivánovich Jaramillo demuestra día a día que los estereotipos pueden derribarse.

Ciudad de México jueves 28 de abril. Clase de Pole Dance de Ivanovich Jaramillo en Zona Rosa. Foto: Lalo Cano Infobae México

Los estigmas rodearon a Ivánovich durante años pero nunca se rindió. Fue así como se convirtió en maestro de este deporte. Para él representó descubrir sus propias capacidades y explotarlas al máximo así como lograr lo que jamás creyó poder hacer.

“Si piensas que es un deporte exclusivo para mujeres no es así, aquí se pueden acercar de todo” , explicó en entrevista para Infobae México. “El pole te incita a salir de tu zona de confort ya que al practicarlo rompes con muchos estereotipos”.

Y es que manejar el tubo es todo un reto. La actividad puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es. Tal vez algunos piensan que consiste en dar unos simples giros y estiramientos mientras te sostienes del tubo pero la realidad es que debes cargar tu propio peso a la par de los movimientos y sin el apoyo de una superficie.

“El deporte es tan versátil que permite transformarte. En el pole pueden entrenar niños y niñas, amas de casa, oficinistas y hasta personas de la tercera edad ”, añadió el profesor, quien con toda la paciencia y tacto explicaba a sus alumnas de esa tarde cómo imitar sus acciones.

Hacer pole dance permite a la persona expresarse a través del cuerpo. Los movimientos requieren mucha fuerza y la vez delicadeza para realizarlos. La música es un elemento esencial que acompaña y guía cada parte; una buena melodía y la coordinación crean la fórmula perfecta para proyectar un formidable espectáculo visual.

Pese al reto físico que implica, lo cierto es que para hacer pole dance no se requiere un género, ni edad, ni peso específico. Hace no más de quince años la ola de pole estaba llegando a México, en ese entonces no había muchas academias ni tampoco estaba bien visto practicarlo como una actividad deportiva.

Con los años los estigmas se han ido desvaneciendo y la actividad deportiva logró tomar mucha popularidad. Según la experiencia de Ivanovich, ya esta habiendo un campo más amplio para los hombres y muchos de ellos cada vez se superan más a sí mismos.

Aunque la base de este deporte es entretener también te permite desempeñarse en el lado artístico. Existe el pole ballet, el pole de danza clásica, pole exotic, pole teatral y pole de disfraces en donde personajes de películas o videojuegos hacen una presentación. Esta disciplina hace que explote la creatividad e incluso está luchando por ser una actividad de nivel olímpico.

Quien lo practique le permitirá reconocer que no solo otorga beneficios físicos como mejorar el tono muscular o marcar el abdomen, sino que te dará más fortaleza exterior e interior. El pole te permite estar en constante cambio, aprendes a conocer tu cuerpo y sus capacidades, así como subir el autoestima y aumentar la seguridad.

El origen del deporte se remonta a más de doscientos años atrás, cuando comenzó a utilizarse el Mallkhamb. Esta era una técnica utilizada en India, quien pensaría que evolucionaría de tal forma que lograría llegar a las calles de la Zona Rosa en la Ciudad de México y que un hombre estaría enseñándolo.

Existen otros registros que afirman que tiene sus orígenes en el circo del siglo XX, por las acrobacias que se realizan. La realidad es que cualquier práctica artística o cultural tendrá una mixtura de varios elementos que se han ido agregando al pasar de los años y fuera cual fuera su procedencia, logró continuar vigente hasta nuestros días.

Así como antes era visto como una técnica de yoga o quizá parte de un espectáculo de circo, el Pole se reinventó de tantas maneras que pasó de ser una práctica erótica y se convirtió en un deporte mundial. Es tan abierto que al hacerlo puedes personalizarlo a tu modo, no importa la música, la vestimenta o el baile utilices. No importará tu estatura, tu peso. tu profesión o tu género, el Pole siempre fluirá contigo.

