A solas con María León: “Ahora hago a una María más cabrona”

La pandemia no fue un encierro obligatorio para todos. Para algunos artistas, como la cantante y actriz María León fue un proceso de aprendizaje y empoderamiento.

Ya que durante este periodo dividió su tiempo entre su música, el pole dance y el crecimiento personal, lo que también le ayudó a interpretar una nueva y renovada “María” en Hoy no me puedo levantar.

Por si fuera poco, María León está más que lista que nunca para retomar su carrera, ya que no sólo regresó al teatro con el musical que coprotagoniza con Yahir, sino también trae en manos dos nuevos proyectos músicales.

El primero de ellos es un nuevo disco que promete varios géneros musicales y el segundo, una colaboración de la que no quiso dar más detalles.

Pues su reciente visita Estados Unidos esconde un nuevo video musical: “Hoy (viernes) acabo de regresar de Miami de grabar un videoclip con una persona que nunca me imaginé que iba a compartir música”, confesó a Infobae México.

Y aunque no quiso dar más detalles de la colaboración que próximamente saldrá a la luz, María León habló de otro aspecto igual de importante: lo díficil que puede resultar abrirse paso en la industria.

“Toda la gente con la que he tenido la oportunidad de hacer featuring son personas generosas y te das cuenta que entre más grande el artista mayor la humildad, la generosidad de compartirse con gente como yo, que llevo mucho tiempo luchando. Pero ha sido muy difícil encontrar un lugar y un espacio en la música”.

María León reveló lo que piensa de la maternidad (Foto: Instagram / @sargentoleon)

A pesar de ello, María León ha destacado en muchos aspectos de su carrera, pues además de coronarse como la ganadora en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? como Discoball, un nuevo disco saldrá a la luz.

Y según dijo, el nuevo álbum es perfecto para bailar y aunque llevaba tiempo cosechándose, una ruptura del corazón frenó los planes de la cantante.

Sin embargo, ahora que este proyecto se encuentra más cerca que nunca, María León adelantó los géneros musicales tan variados a los que prestará su voz:

“Es un disco que, obviamente tiene su parte de amor, de desamor, pero en su mayoría está cobijado por el regional, por la cumbia específicamente, pero también hay banda, hay norteño, hay texano”.

Además algo que resalta de este nuevo proyecto musical es que es una mujer quien dará voz a sus propias vivencias: “Todo desde el punto de vista femenino, entonces, no me gusta decir feminista, pero sí empoderado. Empoderado desde la necesidad de decir, de pedir, de hacer, de no hacer, de dejar y de no dejar”.

Por otro lado, en el disco también se esconde un aspecto que impactó a nivel mundial, pues fue compuesto durante el periodo de cuarentena a causa de la pandemia por COVID-19 del 2020.

María León, cantante y actriz del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

DE UNA VIDA DE PROYECTOS AL ENCIERRO Y CRECIMIENTO PERSONAL

Durante la entrevista María León recordó cómo se enfrentó a la pandemia y al ponerle un freno de golpe a todos los proyectos en los que participaba.

Pues la pandemia no sólo dejó como resultado un nuevo disco, sino también un crecimiento personal y una mayor valoración por su profesión.

Ya que hasta antes de que se decretara una cuarentena obligatoria en México y en el mundo, la actriz estaba en los escenarios dando vida a Roxie Hart en Chicago, el musical, una de las tantas puestas en escena pausadas como medida sanitaria.

De aquel papel del que María León comenta fue “icónico” en su vida, se despidió de un día a otro: “Dimos nuestra última función sin saber que era nuestra ultima función”.

Sin embargo, no fue el único proyecto al que la también bailarina se tuvo que despedir, pues durante el 2020 tenía una agenda apretada con el musical, las promociones de su sencillo Perro amor, su participación en Pequeños gigantes, además de sus ensayos.

"Entre la soledad y una melodías paso otro atardecer... yo me guardo para ti, para abrazarnos otra vez", escribió María León el 25 de marzo del 2020. @sargentoleon / Instagram

El enfrentarse a la cuarentena le provocó “una ansiedad brutal”, por lo que tuvo que hacerse una rutina diaria que no la dejara todo el día en cama viendo algo en plataformas de streaming.

Según lo que María León contó a Infobae México la primera semana de resguardo se dedicó a descansar y posteriormente a estudiar.

“Me levantaba siempre a una hora, hacía ejercicio tanto tiempo, me iba a desayunar a la cocina, luego me bañaba y me arreglaba como si fuera a algún lado, me iba a la sala, trabajaba algunos pendientes que tenía por computadora, me ponía a estudiar”.

Pues a pesar de la pandemia María León no descuidó su carrera y desde su casa compuso su nuevo disco, tomaba clases de canto y de baile, así como para mejorar en su persona: “Me daba una hora para no hacer absolutamente nada, ni siquiera estar en el teléfono; respirar, estar con mi perrita, pensar, tranquilizarme”, dijo.

Lo que resalta de todo este tiempo en casa es que tuvo la oportunidad de seguir preparándose para sus proyectos “esperando que el día siguiente fuera el día en que iba a tener o un concierto, una obra, una invitación a un programa, o sea, no sabíamos qué íbamos a pasar, pero sí, la preparación fue fundamental para sobrevivir esta pandemia”, agregó.

María León durante presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Además, el valorar su carrera artística fue otro de los resultados de la pandemia, pues el saber que afuera había una nueva enfermedad: “Te ayuda a sanar todas esas cosas que uno tiene adentro que necesitan antención. Ahora sí que un poco desempolvar el alma, la valoración del oficio, no es que no lo valoráramos antes, pero el saber realmente lo que es no tener lo que amas, porque yo soy una mujer que desde muy niña supe qué quería hacer”.

“HE TRATADO DE HACER MI LUCHA”

A María León también la mueven muchas causas sociales como lo es la protección ambiental, el empoderamiento de las mujeres y el acercamiento con grupos vulnerables.

Y gracias a su carrera como cantante y bailarina ha podido acercarse más para levantar la voz, un ejemplo de ello es su canción Cuando te fuiste dedicada a los niños con cáncer.

Sin embargo, este tema no ha sido el único proyecto en el que María León ha participado, pues como dijo en su plática con Infobae México: “He tratado de hacer mi lucha”.

Batalla que también se expandió a la danza, primero con Bailando por un Sueño y después con cursos infantiles.

“Cuando me tocó hacer Bailando por un Sueño entendí que también tenía una causa social. El bailar no solamente era alimentar mi propio ego o mis propias ganas o mi libertad, sino que había una parte de inspiración, pero también una parte de apoyo.”, confesó.

Y en esta misma causa social la protagonista de Hoy No Me Puedo Levantar también compartió algunos proyectos de los que no suele hablar mucho: “Me ha tocado ir a dar cursos a lugares que tienen pobreza extrema o niños que de pronto salieron del reclusorio infantil y que, de ponto, enseñarles el baile ayuda a alejarlos de otro tipo de circunstancias: drogadicción, violencia, pandillas”.

María León, cantante y actriz del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

EL pole dance COMO EMPODERAMIENTO

Otra de las pasiones de María León es el pole dance, mismo que además de dejarle una gran seguridad en sí misma, ha ayudado a otras mujeres a empoderarse.

A pesar de ello, la cantante tiene clara una cosa y es que al ser una danza poco conocida “está relacionada directamente con este mundo mundano”, comentó.

Sin embargo, como una mujer que practica pole dance, María León explica que “es uno de los deportes más difíciles donde requiere mucha concentración, mucha técnica, mucho esfuerzo físico”.

Además de la fuerza moral, porque desde su propia experiencia: “Al compartir un video de pole sabes que te va a confrontar a un prejuicio que existe de la gente que no lo conoce”.

Con sus publicaciones compartiendo su amor por el Pole Dance, María León ha inspirado a otras mujeres a creer en sí mismas. (Foto: Instagram de María León)

A pesar de ello, la ex integrante de Playa Limbo aseguró que el compartir ese tipo de contenido “te genera una fortaleza de cómo honras tu cuerpo y con la libertad de hacerlo, que me parece muy importante”.

Incluso, con otras ventajas como el tornear su figura, María León recordó una experiencia que la motivó aún más a seguir compartiendo sus bailes de pole dance.

Pues en una ocasión recibió un mensaje de una mujer con problemas de autoestima, que era engañada por su esposo, y le dijo que sus videos practicando pole dance la habían inspirado para recuperar la confianza en sí misma.

Experiencia de la que agrega: “Qué fuerte que eso a lo mejor puede evitar también un maltrato en casa y hacer que esta mujer viva en plenitud su feminidad y su postura, y ser mujer y su vida. Entonces por esos mensajes no lo dejó de hacer”.

La actriz también ha impartido cursos de baile con niños para ayudarlos con las adicciones. @sargentoleon / Instagram

LA IMPORTANCIAS DE LAS MUJERES Y SU REGRESO A “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”

Y al igual que su experiencia con la mujer a la que inspiró a seguir compartiendo su pasión por el pole dance, María León tiene a otra mujer que la ha “marcado la vida”.

Se trata de “María”, la protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar, personaje al que León interpreta por segunda ocasión tras siete años de su primera vez en la puesta en escena.

Con este regreso a los teatros, María León agradece al productor Alejandro Gou porque “me haya hablado a mí para regresar me parece otro voto de fe hermoso y obviamente con un papel que a mí me ha marcado la vida y con una puesta que tiene un sentido de pertenencia para todos los que la hemos visto o hemos estado en ella y siempre volvemos y siempre la volvemos a ver”.

María León, cantante y actriz junto a Yahir, cantante y actor del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Y ahora, la historia contada con las canciones de Mecano ha cobrado un nuevo significado, según lo que la intérprete de Pedir permiso explicó a Infobae México, la obra ambientada en la movida madrileña y a la dictadura de Franco guarda un encierro similar al de la pandemia.

Además, en otros temas también se encuentra el feminismo, un movimiento que ha ganado mucha fuerza en los últimos años: “De pronto existe esta libertad en la que podemos empezar a salir, esta búsqueda por la equidad de género, esta búsqueda por el movimiento feminista dentro del arte que era muy importante también dentro de los ochentas, estas mujeres guerreras”.

Sin embargo la también actriz lamentó que a 40 años después de este movimiento, las mujeres sigan buscando estos espacios, pero gracias a este contexto cercano María León puede ponerse aún más en la piel de “María”.

Mientras que con ello también se da la oportunidad de “hacer a una María más cabrona, más empoderada, más fuerte, que de pronto replica de una manera distinta a los personajes, eso se me hace bien padre”, explicó.

María León, cantante y actriz del musical Hoy no me puedo levantar, junto a bailarines durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Esto además de la madurez y vivencias que ha aprendido María León con el paso de los años: “Cien por ciento tiene un reflejo de lo que yo soy (su personaje) porque obviamente en estos 7 años ha habido muchas experiencias de vida que me ayudan, como herramientas, para crear al personaje”.

Incluso, la cantante agregó sobre su relación con “María”: “Yo tengo experiencias de vida dentro de la industria, tenemos esta cercanía de ser mujeres que están buscando un espacio y que de alguna u otra forma nos hemos visto pues tocadas por esta parte machista que todavía existe dentro del arte”.

Aunque en el enamoramiento también guarda relación con su papel con “patrones que no nos funcionan” o del enamoramiento por la admiración e incluso por el romance de una noche.

Características que aún suelen ser mal vistas por la sociedad: “El arco del personaje la lleva a este gane donde ella tiene este poder de decir ‘voy a estar contigo, pero una vez nada más. No quiero nada, aquí no quiero nada en serio’ y se vale. Y este tipo de cosas que hoy en día vivimos como mujeres, pero que todavía en algunas partes siguen siendo como raras o tabúes”.

Y también sirve para que las nuevas generaciones y el público que siempre ha disfrutado el musical de Hoy No Me Puedo Levantar se conecten “de una manera distinta”, concluyó.

