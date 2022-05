“Servidores públicos en campaña”: así se burló Margarita Zavala de la reunión entre Sheinbaum y Zaldívar

Margarita Zavala arremetió en contra de Claudia Sheinbaum por su reunión con el Arturo Zaldívar (Foto: Cuartoscuro)

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, arremetió en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CMDX), Claudia Sheinbaum Pardo, por su reunión con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul compartió una fotografía de los funcionarios sonriendo; junto a la imagen, Zavala escribió: “De la sección ‘servidores públicos en campaña’”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues usuarios tomaron el espacio en la red social para lanzarse en contra de la mandataria capitalina, mientras que otros salieron en su defensa.

“¡Válgame, qué par! Una Claudia Sheinbaum que perdió su identidad para mimetizarse con López. El otro, Arturo Zaldívar, que no sé si quiere lavar sus pecados de sumisión o suspira por el ‘Despacho de la FGR’, visto que no puede ser el fiscal o ¿por qué no, las dos?”, comentó un internauta.

La legisladora del blanquiazul compartió una fotografía de los funcionarios sonriendo (Foto: Twitter/Mzavalagc)

“Por lo menos ellos sí tienen posibilidades reales, no como ciertas personas que conozco que ni pudieron formar un partido”, “Ups, pensaba que se trataba de la cinta ‘Compro impunidad por un cargo en el gobierno de mi pastor’ y que eran los protagonistas” y “De la sección ‘añoro esos puestos públicos’”, fueron otras de las respuestas.

Y es que este 12 de mayo, la jefa de Gobierno y el presidente de la Suprema Corte se reunieron para platicar sobre la visita que Zaldívar realizó al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla.

A través de su red social, la mandataria capitalina informó que durante la reunión, coincidió con el ministro en trabajar conjuntamente “para que la justicia llegue a todas las mujeres, en particular a las más vulnerables”.

En el mensaje, Sheinbaum Pardo aseguró que su administración ha avanzado en la justicia para las mujeres, aunque reconoció que aún existen mujeres privadas de su libertad injustamente.

Sheinbaum Pardo aseguró que su administración ha avanzado en la justicia para las mujeres (Foto: Twitter/Claudiashein)

“El convenio que firmamos recientemente para brindar un defensor legal de calidad es importante. Pero además convocaremos a la Fiscalía General de la CDMX y al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para avanzar en cada uno de los casos. Gracias Ministro Presidente Arturo Zaldívar”

Asimismo, en entrevista a medios de comunicación, la jefa capitalina explicó que el Convenio firmado con el máximo tribunal del país tiene como objetivo que la Defensoría Federal apoye a la Defensoría local para atender a todas las personas que están privadas de su libertad y que no tienen acceso a un abogado porque no tiene los recursos económicos.

Recordó que su administración tiene en marcha desde el 2019 un programa de liberaciones que beneficia principalmente a la población penitenciaria con alguna vulnerabilidad, principalmente a las mujeres.

Sheinbaum recordó que su administración tiene en marcha desde el 2019 un programa de liberaciones (Foto: Cuartoscuro)

“La visita del presidente tiene que ver con ello, con la revisión judicial de muchísimos procesos. Es muy importante tener este apoyo de la Suprema Corte (…) en donde vamos a trabajar con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía, para que podamos dar todo el apoyo jurídico para que mujeres vulnerables, de escasos recursos económicos, que están injustamente privadas de su libertad, puedan tener acceso a la justicia”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Mientras que Arturo Zaldívar escribió en su red social: “Mi gratitud y reconocimiento a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum por su sensibilidad y compromiso en favor de los DDHH de las mujeres más vulnerables. Trabajaremos en equipo en beneficio de una justicia con rostro humano y voz de mujer”.

