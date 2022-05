Padres de Debanhi Escobar se podrían reunir con AMLO luego de que se encontraron más cámaras en el Motel Nueva Castilla

El padre de Debanhi Escobar informó que se contabilizaron 15 cámaras de seguridad al interior del Motel Nueva Castilla, pero ninguna daba a la zona de cisternas (Foto: CUARTOSCURO Ig/@debanhi.escobar)

En un nuevo video, el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldua informó que se encontraron más cámaras de seguridad al interior del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallado el cuerpo de su hija tras 13 días de haber sido reportada como desaparecida (21 de abril).

“Me sigue llegando mucha información. Se encontraron más cámaras. Ya solicité el día de hoy (11 de mayo) hace unos momentos checarlas ahí dentro de las áreas del Motel”, dio a conocer Mario Escobar, aunque no detalló en qué zona se encontraban. Sin embargo, en entrevista con Milenio detalló que se contabilizaron 15 cámaras dentro del inmueble, las cuales apuntan al interior del Motel, pero ninguna daba a la zona de cisternas, lugar donde se realizó el hallazgo de su cuerpo.

Asimismo, advirtió que ninguna línea de investigación en el caso de Debanhi se va a cerrar hasta que las autoridades demuestren lo contrario, por lo que exigió a la Fiscalía hacer su trabajo para que no se repitan más casos como el de su hija y para que finalmente quede esclarecida cómo fue que la joven estudiante de Derecho perdió la vida luego de acudir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla del municipio de Escobedo en la noche del 8 de abril. “Yo no voy a estar tranquilo hasta no encontrar la verdad”, aseveró.

Asimismo, a través de su canal de YouTube donde comparte las actualizaciones sobre el caso de Debanhi, Mario Escobar comentó que acudió nuevamente al Motel Nueva Castilla acompañado de su esposa, Dolores Bazaldua, el pasado 10 de mayo con el objetivo de realizar análisis de campo.

El mandatario federal informó que el viernes 13 de mayo acudirá a Monterrey donde sostendrá una reunión de seguridad, por lo que dijo que recibiría "con mucho gusto" al padre y madre de Debanhi Escobar

Derivado de lo anterior, solicitaron a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revisar específicamente la habitación 174 debido a la probable presencia de rastros biológicos de la joven, por lo que “se usó un líquido para verificar si había algún residuo de sangre o alguna otra situación”, comentó.

Como parte de las investigaciones, elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres realizaron el análisis de las sábanas y la cama de la habitación que fue cateada; también se procedió a analizar el área donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi.

En tanto, los resultados de dichos análisis serán dados a conocer en los próximos días. Por su parte, Mario Escobar no descartó la posibilidad de futuros cateos en las inmediaciones del Motel Nueva Castilla y recordó que son más de 30 días desde que Debanhi fue reportada como desaparecida, aunque mencionó que si se hubiera tratado de un cantante, hubiera fluido con mayor rapidez la información.

El motel Nueva Castilla donde fue encontrada sin vida la joven Debanhi Escobar, de 18 años.

AMLO abrió la posibilidad de reunirse con los padres de Debanhi Escobar

En la conferencia de prensa de este jueves 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudirá el viernes 13 a la séptima zona militar en Monterrey, Nuevo León, donde sostendrá una reunión con el gabinete de seguridad de la entidad.

Al respecto, le preguntaron si aceptaría reunirse con los padres de Debanhi, luego de que Mario Escobar expresara su interés en sostener un diálogo con el mandatario federal para explicarle su caso.

“Sí, si van allá a la reunión con mucho gusto, con mucho gusto los recibimos”, contestó el jefe del Ejecutivo, por lo que existe la posibilidad de un encuentro entre las dos partes el viernes 13 de mayo.

En caso de que la agenda del presidente López Obrador no permita una reunión, Mario Escobar no descartó la posibilidad de acudir a una conferencia matutina en Palacio Nacional, aunque detalló que preferiría que platicaran en su próxima visita a Monterrey, comentó en entrevista para el medio citado anteriormente.

Fue en la zona de cisternas donde fue localizado el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar (Fotos: Google Maps Street View//Fiscalía General de Nuevo León//Especial)

Referente al caso de Debanhi Escobar, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que se reclasificó el delito de “desaparición” por el de “feminicidio”. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL) gestionará la homologación de una sola opinión final sobre la necropsia de ley.

Entre otras acciones dadas a conocer por el subsecretario Berdeja se encuentran:

-La creación de un grupo interinstitucional que coadyuvará en la investigación junto con la FGJENL.

-Establecimiento de comunicación permanente con la familia de Debanhi y las autoridades estatales.

-Se realizarán los estudios periciales y toxicológicos desde una perspectiva de género.

-Atención jurídica a la familia a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de las Secretaría de Gobernación.

