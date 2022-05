Fiscalía de CDMX pide ayuda para localizar a Vania Matzallany de 12 años

Vania Matzallany fue vista por última vez ayer por la tarde. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió el boletín de búsqueda de Vania Matzallany Meza López, quien desapareció el 10 de mayo en la calle Encinas, en la Colonia del Bosque de la alcaldía Gustavo A. Madero. Su abuela paterna la vio saliendo de su casa a las 6:42 de la tarde, hora en que dio aviso inmediato a la madre de la menor para comenzar su búsqueda.

La estudiante de secundaria mide 1.65 metros, es de complexión delgada y piel clara, tiene ojos café oscuro, cabello negro lacio y como seña particular tiene una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición llevaba puesta una sudadera rosa, playera blanca tipo ombliguera y tenis Adidas con tres franjas doradas.

Vania fue captada por cámaras de seguridad caminando con un adolescente. Foto: Cortesía de Jetzabel López

Las cámaras de seguridad de un vecino la captaron caminando con un joven minutos antes de que sus familiares advirtieran su ausencia. La familia de Vania también desconoce el paradero de su acompañante, un adolescente de piel morena y cabello negro que llevaba puesta una sudadera y gorra al momento en que se reunió con ella.

Ante la posibilidad de que la menor pudiera haberse ido con la persona que aparece en las grabaciones, los seres queridos de Matzallany buscaron a la familia del menor con quien fue vista caminando. Una tía del joven les proporcionó los números telefónicos de personas con quienes podrían estar, sin embargo, todos afirmaron que no los han visto.

Hasta el momento no han recibido información por parte ninguno de los habitantes de los alrededores, por lo que desconocen si fue vista por alguien en la zona donde desapareció. Tampoco han podido obtener más información a partir de las cámaras del C5, ya que la menor no aparece en ninguno de los clips obtenidos por las autoridades hasta el momento.

Vania salió de su domicilio sin autorización. Su familia notó su ausencia pocos minutos después. Foto: Cortesía de Jetzabel López

La mamá de Vania mencionó que su hija salió del domicilio sin autorización y que nunca antes había hecho algo similar, además de que siempre salía acompañada de un adulto. Es por ello que la abuela paterna de la joven se alarmó en cuanto la vio salir sin compañía e informó de la situación inmediatamente.

La búsqueda comenzó a las 6:46, cuando la madre de la menor salió a la calle Encinas. Al no encontrarla sobre esa vialidad, decidió buscarla en los alrededores a borde de su coche, sin obtener resultados favorables. Posteriormente dio aviso a la FGJ de la Ciudad de México, para que se emitiera un boletín de búsqueda y se activara la Alerta Amber.

En entrevista con Infobae México, expresó: “Nunca sale sola y mucho menos sin permiso, no está acostumbrada. Nosotros salimos y no la encontramos por ningún lado, después regresé por mi carro, salimos a dar una vuelta y no la vimos. Se me hace increíble, no sé si caminaron muy rápido, corrieron, alguien los estaría esperando o si se los llevaron.”

Para dar información sobre el paradero de Vania, están disponibles los números telefónicos de la Fiscalía y de sus familiares. Foto: Fiscalía CDMX

Para proporcionar información que ayude a la localización de Vania Matzallany, están disponibles los números telefónicos de la Fiscalía, que son: 55 53 45 50 67, 55 53 45 50 84 y 55 53 45 50 82. También se puede establecer contacto directo con su madre a través del 55 43 12 48 33 y 55 53 03 44 69.

La desaparición de Vania se suma a la de otras mujeres como Yarmin Yaritzi Cordova Bejar, Angela Lilian Cruz Peralta y Mariana Martínez Gudiño, todas ellas menores de edad.

SEGUIR LEYENDO: