“Muñeco de ventrílocuo”: Noroña se burló de las críticas de Jorge Ramos a AMLO

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se burló del periodista Jorge Ramos, quien criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre no asistir a la Cumbre de las Américas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador acusó al comunicador de ser un “muñeco ventrílocuo”, es decir, de solo seguir las órdenes de alguien más y no las propias, especialmente cuando se trata de críticas a la actual administración federal.

“Naa, no piensas Georgie Boy, eres muñeco de ventrílocuo”

El diputado federal se burló del posicionamiento de Jorge Ramos (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Las palabras del político cercano a la Cuarta Transformación fueron en respuesta al video que publicó Ramos en su cuenta oficial de Twitter, en donde señaló que México no debe de aliarse con gobiernos que encabezan las dictaduras de Cuba, Nicaragua o Venezuela.

“México de ninguna manera puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como las de Cuba, Nicaragua o Venezuela”, explicó.

Asimismo, reiteró que el gobierno nacional debe y tiene que tomar partido sobre la situación política que dichos países atraviesan, pero no de la forma en la que el mandatario decidió hacerlo, sino desde una perspectiva democrática, de la justicia, las libertades y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

También el periodista mexicano puntualizó que la postura que él representa está sustentada en los múltiples reportes que organizaciones civiles han realizado sobre las graves violaciones a los derechos humanos que diariamente se ejercen en dichos territorios, como Amnistía Internacional.

El periodista mexicano sostuvo su postura sobre la decisión que tomó el presidente de México sobre no asistir a la Cumbre de las Américas (Video: Twitter/@fernandeznorona)

No obstante, esta misma mañana, el mandatario mexicano confirmó que no asistirá a la reunión entre mandatarios si los Estados Unidos (EEUU) insiste en excluir a las representaciones de las dictaduras latinoamericanas.

“No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”, afirmó desde Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa desde el Salón Tesorería, el tabasqueño argumentó que la decisión obedece a sus ideales juaristas, así como a la esencia de la política exterior mexicana la cual, dijo, “siempre se ha caracterizado por ser consecuente”.

Aunado a ello, rechazó los calificativos despectivos que se le han atribuido a las naciones que el gobierno de Joe Biden decretó, el pasado 2 de mayo, no invitar por ir en contra de la Carta Democrática de las Américas, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Amlo Confirmó Que Se Ausentará A La Cumbre De Las Américas (Video: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

La negativa del titular del ejecutivo fue anunciada el 10 de mayo pasado cuando, en un acto inicialmente no planeado, había advertido de su ausencia a la reunión que se celebrará el próximo junio en Los Ángeles, California, EEUU.

La Cumbre de las Américas es la única reunión que convoca a líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y del Caribe. De ahí la insistencia del presidente mexicano para “evitar la confrontación” y, mediante el diálogo, “exponer y resolver las diferencias”.

Con este argumento, dijo AMLO, se rigió la conversación que sostuvo en Palacio Nacional con Ken Salazar, embajador de EE.UU en México, quien, insinuó, habría entendido sus razones “mejor que los internacionalistas nacionales”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el martes que se ausentará de la próxima Cumbre de las Américas, y enviará a un delegado, si Estados Unidos finalmente decide excluir a algún país de la región (Foto: Archivo)

En tanto, el gobierno estadounidense descartó este lunes invitar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes de junio en Los Ángeles, porque considera que “no respetan” la democracia.

Brian Nichols, funcionario estadounidense, subrayó que el presidente norteamericano Joe Biden “ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación” a la cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región.

