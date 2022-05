México pide al Consejo de Seguridad de la ONU salir de la parálisis y detener la guerra en Ucrania

Representative of Mexico to the United Nations Juan Ramon de la Fuente attends a news conference ahead of a meeting of the United Nations Security Council on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., April 19, 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a ese organismo internacional para el cese de las hostilidades entre rusia y Ucrania, además de aumentar el flujo de ayuda humanitaria en territorio ucraniano.

El diplomático mexicano fue enfático al hacer un llamado urgente para que el Consejo de Seguridad de la ONU salga de la parálisis y cumpla su responsabilidad de “parar la guerra y restaurar la paz en Ucrania”.

México seguirá llamando al cese inmediato de las hostilidades, y subrayó que la posición de nuestro país ha sido inequívoca al abogar por una diplomacia preventiva, favorecer el diálogo con base el derecho internacional y sobre todo, poner a las personas en el centro de la acción del Consejo, resaltó.

De la Fuente consideró que la prioridad de la comunidad internacional debe ser la continuidad de la asistencia humanitaria, instrumentada a partir del 24 de marzo pasado en la Asamblea General a través de la resolución ES11/2.

Foto del jueves de combatientes prorruosos disparando desde un tanque en Mariupol May 5, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Reconoció el trabajo diplomático del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien recientemente visitó la zona del conflicto y diálogo ocn las partes involucradas, y que gracias a su gestión se pudo llevar a cabo la evacuación de un gran número de personas atrapadas en distintas ciudades.

El embajador mexicano dijo que las cifras de víctimas en Ucrania son alarmantes y mostró su preocupación ante la posibilidad de que los números reales sean todavía más altos, y advirtió que los objetivos militares de Rusia no justifican los ataques a casi dos centenas de instalaciones hospitalarias, escuelas y almacenes de alimentos.

Recordó que todos los países deben sujetarse al Derecho Internacional, por ese motivo México seguirá de cerca la investigación a cargo del fiscal de la Corte Penal Internacional en este conflicto armado.

México descarta sanciones comerciales a Rusia

Fotos: Reuters

Luego de reunirse el pasado martes 3 de mayo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Juan Ramón de la Fuente descartó que el país analice sanciones económicas contra el gobierno de Rusia, a más de dos meses de que su ejército invadió Ucrania.

Al salir del recinto, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló ante los reporteros que su visita se trató particularmente para informarle a AMLO como están las cosas por el conflicto bélico en el este de Europa.

Señaló que López Obrador le instruyó, lejos de imponer sanciones al presidente Vladimir Putin, buscar una solución pacífica y pugnar por ayuda humanitaria; es decir, darle prioridad a la protección a civiles y a la infraestructura civil, así como el estricto apego al derecho internacional a la Carta de la ONU y sobre la base de los principios constitucionales de la política exterior de México.

“No (se impondrán sanciones), vamos a seguir en esa misma línea y trabajando desde el Consejo de Seguridad nuestra iniciativa junto con Francia para la ayuda humanitaria que se necesita realmente diría de manera urgente en algunas regiones del país. Esas son las líneas, el Presidente está enterado, está informado, está actualizado y me ha ratificado esas instrucciones”

Al ser cuestionado si le gustaría ser el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que el canciller Marcelo Ebrard, anunció su intención de contender por la candidatura presidencial de Morena de 2024, De la Fuente respondió:

“Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre me ha interesado servirle a mi país, lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos tres años y medio, y por lo pronto seguirá siendo, la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible”, aseguró el actual embajador.

