“No tienen patria”: Martí Batres avivó disputa con legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica

Martí Batres habló de la reforma eléctrica en una evento del Gobierno de la CDMX (Foto: Twitter/@martibatres)

El titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, avivó la discusión alrededor de la Reforma Electoral y volvió a tildar a los diputados de la oposición como “traidores a la patria”, a los cuales acusó de no tener “dignidad”.

Durante una asamblea informativa en Azcapotzalco, encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue severo en sus críticas y sentenció que “no tienen madr*” ni “patria”.

Y es que el funcionario aseguró que al votar en contra la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no votaron en contra de él, sino, más bien, a favor de los intereses de las compañías extranjeras.

“Hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la reforma, esos legisladores no tienen dignidad; esos legisladores no tienen patria; esos legisladores no tienen madr*, son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales”, expresó ante la ciudadanía de la demarcación capitalina que se dio cita en el lugar.

El funcionario se pronunció por lo pasado en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@martibatres)

Sin embargo, no fue la única crítica que lanzó, pues también aprovechó su momento en el estrado para lanzarse contra las empresas privadas, especialmente las extranjeras, a las cuales señaló por presuntamente encarecer el precio de la energía eléctrica en México, pero no pagar lo “justo” por el uso de algo que pertenece a la nación.

“Las compañías extranjeras ocupan gratuitamente nuestra red eléctrica; sucede también porque la CFE no puede ocupar sus propias hidroeléctricas, sino porque está obligada a escoger a las compañías extranjeras y sucede porque está obligada a pagar los precios más altos del mercado”

Martí Batres inició una campaña de difusión sobre la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: Twitter/@martibatres)

Sus declaraciones contra la oposición no son nuevas, pues el pasado mes de abril también se posicionó sobre la la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), en la cual refrendó su apoyo a lo dicho por los ministros.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, este felicitó a los cuatro ministros argumentando que no habían podido con ellos la influencia de los poderes fácticos ni los intereses del poder económico trasnacional.

“El poder de poderes fácticos de nuestros días: el poder económico trasnacional, no pudo doblar a la Corte, que gracias a cuatro Ministr@s, actuó en el tema eléctrico como un verdadero Poder Soberano del Estado Mexicano”

“Solo un iluso piensa que la CFE es de todos”, “México está perdido con Morena y la 4t”, “Paleros puestos por el dictatorcito...”, entre otros comentarios del mismo cariz que mostraban su desagrado.

La jefa de Gobierno también se posicionó sobre el tema (Foto: CDMX)

De igual forma la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión de la Suprema Corte publicando en su cuenta oficial de Twitter donde dijo que se había votado por su constitucionalidad.

Mientras que AMLO se dijo estar muy contento por este hecho. Tildó dicha acción de “histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación” durante su conferencia matutina.

También comentó que las hidroeléctricas que están a disposición de la CFE ya pueden comenzar a generar electricidad, puesto que argumentó que la Reforma Energética del sexenio pasado solo calificó como energías limpias a la eólica y la solar, lo que benefició a empresas privadas.

