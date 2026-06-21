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Pensión Adultos Mayores: esta es la fecha de inicio para los nuevos registros de junio

Si aún no cuentas con tu Pensión para Adultos Mayores esta es tu oportunidad para inscribirte y recibir tu apoyo

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Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión de Bienestar para Adultos Mayores es un programa social del gobierno federal de México. Su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral a personas adultas mayores de 65 años que residen en el país.

El programa busca contribuir al bienestar de este sector, ayudando a mejorar sus condiciones de vida y a reducir la pobreza y la desigualdad.

No requiere que los beneficiarios hayan cotizado al IMSS o ISSSTE ni ningún otro requisito de historial laboral. El monto del apoyo se actualiza periódicamente, pero en 2024 la pensión bimestral asciende a 6,000 pesos.

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Para acceder a la Pensión de Bienestar, las personas adultas mayores deben registrarse en los módulos de Bienestar presentando documentos de identificación y comprobante de domicilio. El pago se realiza principalmente a través de la Tarjeta del Bienestar.

El programa forma parte de las políticas sociales prioritarias del Gobierno de México y es gestionado por la Secretaría de Bienestar.

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Pensión Adultos Mayores: Esta es la fecha de inicio para los nuevos registros de junio

Si tu aún no tenías la edad necesaria para inscribirte a la Pensión del Bienestar para Adultos mayores o no habías tenido tiempo de inscribirte en registros anteriores el trámite de inscripción tendrá nuevas fechas.

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Las nuevas fechas de inscripción inician el lunes 22 de junio y concluyen el próximo domingo 28 de junio.

Durante este periodo podrás acceder al apoyo con solo asistir a tu módulo y llevar los documentos que se solicitan.

Para conocer tu módulo exacto debes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx o acceder directamente al portal Ubica tu Módulo Bienestar.

Solo necesitas tener a la mano tu CURP:

  1. Ubica tu Módulo Bienestar.
  2. Selecciona tu entidad y municipio.
  3. Escribe tu CURP y marca la casilla de verificación.
  4. Haz clic “Buscar”.

La atención se ofrece de lunes a sábado entre las 10:00 y las 16:00, y el registro se distribuye según la letra inicial del primer apellido.

El sistema proporciona la dirección precisa y un mapa de ubicación, junto con los días y horarios asignados para presentarse.

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Los requisitos para inscribirse en la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores en México son los siguientes:

  • Tener 65 años o más al momento de la solicitud.
  • Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y residir en el país.
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, etc.).
  • CURP (Clave Única de Registro de Población).
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses, puede ser recibo de luz, agua, teléfono, etc.).
  • Teléfono de contacto para dar seguimiento al trámite.

En caso de que la persona adulta mayor no pueda acudir personalmente, puede designar a una persona auxiliar, quien debe presentar también identificación oficial y CURP.

El trámite se realiza en los módulos de Bienestar, donde se revisan los documentos y se llena la solicitud de inscripción. La incorporación al programa está sujeta a la validación de los datos y la disponibilidad presupuestal.

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