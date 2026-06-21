Después de inaugurar la Central González Ortega, Sheinbaum juega futbol con niños de Mexicali

La mandataria informó de que fueron creadas 4 mil canchas de futbol en el país con el fin de poder practicar el deporte de manera gratuita. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 21 de junio que visitó con niñas y niños de Mexicali una de las 4 mil canchas de futbol que, afirmó, construyó con el Mundial Social para que la población practique el deporte sin costo.

“Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

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En el video se ve a la mandataria tirando penales con los niños, entrenando con ellos, jugando futbol y posando en fotos con los menores. Sheinbaum hizo esta actividad luego de la inauguración de una central eléctrica en Mexicali.

Sheinbaum inaugura la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Baja California

El Gobierno de México busca sostener la demanda eléctrica en verano ante los picos de uso de aire acondicionado por altas temperaturas en Mexicali. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo 21 de junio la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California, con la que el Gobierno de México busca reforzar el suministro eléctrico en una de las zonas de mayor consumo por las altas temperaturas y sostener la demanda en los picos de uso de aire acondicionado durante el verano.

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En el mismo acto, la mandataria adelantó que su administración proyecta incorporar alrededor de 32 mil megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional en los próximos años. Según explicó, cerca de 22 mil megawatts corresponderán a proyectos de energías renovables, principalmente solares y eólicos.

La nueva central añade 653 megawatts de capacidad instalada al sistema eléctrico de Baja California. Además, tendrá capacidad para generar más de cinco mil gigawatts-hora de energía al año.

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Sheinbaum sostuvo que la obra busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y garantizar el acceso a la energía para hogares, comercios e industrias de la entidad. Durante su discurso, planteó tres criterios para la producción eléctrica del país: soberanía nacional, menor carga ambiental y justicia social.

La planta se enfocará en los meses de mayor presión sobre la red eléctrica

La Central González Ortega aporta 653 megawatts de capacidad instalada al sistema eléctrico de Baja California, según el texto fuente de Infobae México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, explicó que la infraestructura permitirá reforzar el suministro en momentos de alta demanda, sobre todo en verano. El motivo, dijo, es que miles de hogares en la región usan al mismo tiempo equipos de aire acondicionado por las temperaturas extremas.

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Sheinbaum recordó que Mexicali y San Luis Río Colorado están entre las zonas más calurosas del planeta y señaló que en esa región los termómetros pueden superar los 50 °C. Bajo esas condiciones, el consumo eléctrico aumenta de forma considerable.

“Cuando todos encienden el aire acondicionado al mismo tiempo se genera una demanda muy alta. Esta planta tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico tanto para las familias como para las empresas de la región”, señaló.

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La presidenta también informó que la CFE pondrá en marcha un programa de modernización de infraestructura en Mexicali con la sustitución de 4 mil postes. Indicó que muchos todavía son de madera y presentan deterioro.

Esta medida busca reducir interrupciones en el servicio y fortalecer la red de distribución en una de las ciudades con mayor demanda energética del país. Calleja Alor detalló, citado por el medio, que ya se han reemplazado alrededor de 500 postes.

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Durante su intervención, la mandataria hizo un recuento sobre la evolución del sector eléctrico mexicano y defendió el fortalecimiento de la CFE como empresa pública. Afirmó que la electrificación del país avanzó durante décadas por el papel de la comisión y criticó las políticas de privatización de administraciones anteriores.

Según su exposición, esas medidas fragmentaron a la empresa y favorecieron intereses privados. Agregó que con las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación, la CFE recuperó su carácter de empresa pública del Estado mexicano y obtuvo prioridad en el despacho de energía eléctrica.

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