Los mejores memes que dejó la manifestación contra la despenalización del aborto en CDMX

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Fotos: Twitter)

La tarde del pasado sábado 7 de mayo alrededor de 2 mil personas marcharon en la Ciudad de México para exigir que no se despenalice el aborto en el país; vestidos de color blanco y con pañuelos celeste, los contingentes se reunieron en el Monumento a la Revolución y se trasladaron hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La manifestación provida fue convocada por la iglesia católica, así como por grupos religiosos y conservadores. Con la consigna de “El primer derecho es la vida”, las y los participantes de la marcha expresaron su postura respecto a uno de los temas más polémicos a debatir: el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres.

Puesto que los grupos religiosos y conservadores se oponen tajantemente al aborto y defienden los embarazos no deseados, usuarios en redes sociales no tardaron en tundir a los participantes con los divertidos y siempre confiables memes, mismos que contrastaron la postura provida con la proaborto.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @ashmarinero)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @Ggukmakne)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Fotos: Twitter / @MarcosG100828331)

Desde el pasado mes de marzo, la iglesia católica convocó la marcha anual que busca oponerse al aborto en la capital mexicana y en el país, por lo que miles de personas salieron la tarde del sábado a manifestarse en las calles de la Ciudad de México al grito de consignas como “El aborto no es salud” o “Déjalos latir”.

Cabe mencionar que, la capital mexicana fue pionera en América Latina en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de embarazo en 2007, medida que grupos conservadores y religiosos han rechazado en distintas ocasiones, por lo que a través de sus manifestaciones buscan la derogación de los apartados legales que permiten la interrupción legal del embarazo.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @SombraDeHierro)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @snevrt)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @Peraltac10)

La República Mexicana está compuesta por 32 estados de los cuales en siete se ha despenalizado completamente el aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Baja California, Colima e Hidalgo.

Del mismo modo, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucionales las leyes que prohíben el aborto en el país por lo que aquellas mujeres que decidan someterse al procedimiento en alguno de los estados en donde aún no está regulado, podrán promover un recurso legal para que puedan acceder a dicho servicio en alguna institución de salud de su lugar de residencia.

La semana pasada, el Congreso de Guerrero pretendía llevar a discusión la despenalización del aborto en el estado sureño, no obstante, las manifestaciones de grupos religiosos y conservadores frenó el debate. No obstante, se espera que éste se retome el próximo miércoles 11 de mayo.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @fac_Neith)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @Dzuluum)

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a quienes participaron en la manifestación provida de la Ciudad de México (Foto: Twitter / @Xavierchrix)

En redes sociales, a través del hashtag #MexicoEsProvida usuarios expresaron su postura respecto al aborto, misma que argumenta que dicho procedimiento es un asesinato y que plantea la supuesta defensa de la vida desde el vientre materno. Asimismo, los integrantes de grupos religiosos y conservadores pretenden ser la voz de quienes aún no se pueden defender, y acusan al movimiento feminista de promover “homicidios legales” con la interrupción del embarazo regularizado.

Por su parte, usuarios de redes sociales cuya postura es proaborto han tachado a los provida de hipócritas pues argumentan que no brindan apoyo alguno a niños y niñas que ya nacieron y que se encuentran en situaciones de extrema pobreza o violencia. Adicionalmente, señalan que no es posible que México sea provida cuando ocupa uno de los principales puestos respecto a pornografía infantil, así como que muchas de las mujeres del país no gozan del privilegio que es recibir una educación sexual eficiente o que han sufrido algún tipo de abuso.

De acuerdo con la postura del movimiento feminista, el aborto no es una cuestión de moral sino de salud pública que debe regularse pues su prohibición solo guía a la clandestinidad y a un severo retroceso respecto a los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.

SEGUIR LEYENDO: