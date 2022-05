Epigmenio Ibarra tundió a Va por México y Claudio X. González por elecciones 2022: “Están desesperados”

Epigmenio Ibarra aseguró que Claudio X. González y Va por México andan “muy desesperados” por las elecciones del próximo 5 de junio (Fotos: Cuartoscuro)

El periodista y productor, Epigmenio Ibarra, aseguró que el empresario Claudio X. González y la alianza Va por México andan “muy desesperados” por las elecciones del próximo 5 de junio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) declaró que a menos de un mes de que se lleve a cabo el proceso electoral en seis estados de la República, los integrantes de la coalición Va por México -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI)-, así como el empresario, están preocupados por las encuestas.

Y es que según el fundador de Argos Comunicación, Morena y su coalición Juntos Haremos Historia ganará en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, ya que “las cifras” están a su favor.

Según el fundador de Argos Comunicación, Morena ganará en ya que “las cifras” están a su favor (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“El Señor X y sus tres empleados están desesperados con las cifras de las encuestas para las elecciones de las gubernaturas del 5 de junio”

En otro mensaje, Ibarra señaló que al ser derrotada “de forma pacífica” en las urnas, la oposición busca desestabilizar al país e impedir que la llamada Cuarta Transformación (4T) continúe creciendo en la nación.

“Les urge impedir la transformación de México, les urge recuperar el poder y sus privilegios. No respetan las reglas ni los tiempos de la democracia. Con ciberacoso intentan callarnos”, agregó.

Ante sus publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios seguidores arremetieron en contra de la oposición a la actual administración, asegurando que al conocer su derrota, han impulsado la violencia en el país.

Ante sus publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

“Por eso han desatado la violencia de nuevo en México, es el único argumento que les queda”, “El señor X ya está pensando que por la lana que invirtió no ha visto buenos resultados”, “Debe estarlo la oposición. Parece que hasta en Aguascalientes están en problemas” y “No estoy de acuerdo, no son sus empleados, son sus tres mascotas”, fueron algunas de las respuestas.

Cabe señalar que su tuit se da luego de que los líderes de oposición afirmaron en conferencia de prensa que en el país se cierne una dictadura, por lo que colocaron un muro con los rostros de las personas que han recibido algún señalamiento por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el muro figuran los rostros de la periodista Carmen Aristegui, el creador de contenido, Chumel Torres, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama.

En el muro figuran los rostros de Carmen Aristegui, Chumel Torres, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Por la aparición de estos dos últimos personajes, Epigmenio Ibarra les recriminó por “guardar silencio” ante el uso de su imagen: “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama guardan silencio sepulcral de estar en el muro de Va por México”.

Por su parte, la comunicadora Carmen Aristegui informó durante su programa que no fue notificada ni hubo una consulta sobre el uso de su imagen.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política. En lo que a mí me corresponde, no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento”, manifestó la periodista.

