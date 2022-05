Epigmenio Ibarra tundió a Córdova y Murayama por aparecer en muro de Va por México: “Silencio sepulcral”

Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por aparecer en el muro de Va por México (Fotos: INE // Cuartoscuro)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, se lanzó en contra del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y del consejero Ciro Murayama por aparecer en el muro que instaló la alianza Va por México con los rostros de los “perseguidos políticos” durante la actual administración.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recriminó a los consejeros electorales por “guardar silencio” ante el uso de su imagen en un muro de la alianza opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama guardan silencio sepulcral de estar en el muro de Va por México”

Ibarra recriminó a los consejeros electorales por “guardar silencio” ante el uso de su imagen (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Y es que el pasado 2 de mayo, los líderes de oposición aseguraron en conferencia de prensa que en México se cierne una dictadura, por lo que colocaron en un muro con los rostros de personas que han recibido algún señalamiento por parte de la actual gestión, en los que se encontraron también los rostros de la periodista Carmen Aristegui y el creador de contenido, Chumel Torres.

Ante esto, la comunicadora señaló durante su programa que no fue notificada ni hubo una consulta sobre el uso de su imagen.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política. En lo que a mí me corresponde, no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento”, manifestó.

Chumel Torres reprochó que se utilice su imagen en “quiensabequé” (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Mientras que el conductor de El Pulso de la República también reprochó que se utilice su imagen en “quiensabequé” sin que se le haya notificado antes, por lo que pidió a los partidos que conforman la alianza Va por México quitar su fotografía.

“Hoy la Alianza Va Por México presentó un quiensabequé. En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé. Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso. Quítenla @PRI_Nacional, @AccionNacional, @PRDMexico”

En otra publicación, el comediante chihuahuense envió un mensaje a “todos los políticos”, donde destacó que no le “caen bien”, ni sus personajes ni su partido, así como “no son amigos”.

Las anteriores publicaciones no las dejó pasar el fundador de Argos Comunicación (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“Políticos (todos). No me caen bien. Ninguno. De ningún partido. No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar. Besos, Chumel”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Las anteriores publicaciones no las dejó pasar el fundador de Argos Comunicación, quien sostuvo que Carmen Aristegui no tuvo el valor de aclarar que, " de ninguna manera”, es una perseguida política.

“Y por qué Carmen Aristegui -quién dijo que no autorizó el uso de su fotografía a Va x México- no tuvo el valor de aclarar, de una vez, que no es, de ninguna manera y por parte de AMLO y su gobierno, víctima de persecución política?”, sentenció.

En el caso del tuit de Chumel Torres, el productor ironizó en que “uno que sí es como Carlos Loret de Mola” ya dijo que no está con la coalición Va por México.

SEGUIR LEYENDO: