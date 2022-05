Fiscalía de CDMX suspendió temporalmente a tres servidores públicos por compartir carpeta de investigación

Por medio de sus redes sociales la Fiscalía dio a conocer la suspensión de los tres servidores públicos. (Foto: FGJ)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la suspensión de dos ministerios públicos y un oficial secretario de la institución, mediante la Unidad de Asuntos Internos (UAI) por la probable circulación de copias de una carpeta de investigación.

Además se sustrajo información y se proporcionó documentación que no debió de haber sido compartida con terceros. “Personal de la Unidad de Asuntos Internos comunicaron el hecho a una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a un Oficial Secretario de la Fiscalía de Asuntos Especiales y a un Responsable de Agencia en la UAI, de la medida precautoria de suspensión temporal de sus actividades, comentó la FGJCDMX a través de un boletín.

La Fiscalía aclaró que no permitirán delitos de este tipo, por lo que tomarán cartas en el asunto.

De igual manera reiteró que no tolerará conductas de este tipo y refrendó su compromiso de investigar y sancionar irregularidades con el fin de evitar la impunidad.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía suspende a a servidores públicos, pues de acuerdo a un comunicado del pasado 4 de mayo, llevó a proceso a cinco servidores públicos por las acusaciones de delitos de abuso de autoridad y contra la procuración de justicia.

Estos hechos fueron cometidos en agosto de 2019 en la alcaldía Álvaro Obregón. Como medida cautelar se les impuso la firma periódica, la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos, además de que se les ordenó la separación de su cargo durante cuatro meses, que fue el periodo que se fijó para el cierre de la investigación.

La Fiscalía abrió carpetas de investigación a servidores públicos por delitos impugnados.

Por otro lado, el pasado 2 de mayo del presente año se comunicó que Agentes de la Policía de Investigación (PDI) junto a la Fiscalía General de Justicia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron detener a dos servidores públicos por la participación en el delito de violación agravada hacia una mujer, hecho que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez en abril.

Para la detención de uno de los servidores públicos se solicitó una Técnica de Investigación de Control Judicial Dilligencia de Cateo para un inmueble ubicado en Azcapotzalco, mientras que la aprehensión del segundo servidos se llevó a cabo en Chicoloapan, Estado de México.

Fueron trasladadas e ingresadas al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde quedaron a disposición de las autoridades. “Ambas aprehensiones fueron posibles como resultado de la labor conjunta entre los agentes de la PDI de la FGJCDMX y personal de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de la SSC”, informó la FGJCDMX.

Ernestina Godoy compartió los resultados en contra de los actos de violencia hacia las mujeres. (Foto: FGJ)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos dio el informe de los resultados obtenidos entre el 16 y el 29 de abril en contra de los actos de violencia hacia las mujeres, entre los que destacó: 72 personas acusadas de delitos, cumplimiento de 33 órdenes de aprehensión, así como 39 detenciones en flagrancia.

“Lo he dicho y lo reitero tajantemente: a todos los agresores de niñas, adolescentes y mujeres, que sepan que en esta Ciudad no hay cabida para la violencia en contra de las mujeres. No permitiremos que dichas agresiones queden impunes”, declaró.

