Removieron a tres servidores públicos de Profeco por denuncias

Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Marijhose Nava Covarrubias y Diego Sandoval Ventura fueron destituidos de sus puestos. (Foto: Segob).

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que se dio la remoción de tres servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a causa de las denuncias que se hicieron ante las Secretarías de la Función Pública (SFP), así como a la Fiscalía General de la República (FGR) por “presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico”.

Anteriormente Francisco Javier Chico Goerne Cobián se encontraba en el puesto de subprocurador jurídico de la Profeco, Marijhose Nava Covarrubias era la directora general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, mientras que Diego Sandoval Ventura era el director general de Oficinas de Defensa del Consumidor, estos tres recibieron denuncias.

Adán Augusto López, junto con el titular de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino acordaron este proceso. REUTERS/Luis Cortes

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto con el titular de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino acordaron este proceso y designaron como subprocurador jurídico de la Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera, así como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles a Carlos Guillermo Priego de Wit, por último, como director general de Oficinas de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González.

“Igualmente, se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país”, informó la Secretaría de Gobernación.

Ricardo Sheffield comentó vía Twitter: “Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”.

De igual manera comentó que espera que no sea una consecuencia de su amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde afirmó que “eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la cuarta transformación” y compartió un video de el caminando al lado de Cervantes cuando llegaron al Palacio Nacional para la conferencia con el presidente.

Por otro lado el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la conferencia mañanera de que la Procuraduría Federal del Consumidor está “muy bien dirigida”, además de que aseguró que Sheffield le “aliviana la carga” pues es de los mejores servidores públicos del Gobierno Federal.





