“Nuestro país no tiene libre tránsito”: Ebrard justificó la política migratoria de México

Luego de reunirse en Washington DC con Alejandro Mayorkas y Antony Blinken, secretarios de Seguridad y de Estado de los Estados Unidos, respectivamente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, ofreció una conferencia de prensa para informar al respecto.

Como era de esperarse, la crisis migratoria y la seguridad fronteriza fueron dos de los temas principales que se discutieron con dichos funcionarios del presidente Joe Biden.

Al ser cuestionado sobre las detenciones y deportaciones de un sinnúmero de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país, Ebrard señaló que el gobierno solo está “aplicando la ley”.

Y es que explicó que en México está prohibido el libre tránsito, pues dejar ingresar a cualquier persona se estaría incumpliendo una obligación de seguridad ante los ciudadanos.

“lo que nosotros estamos haciendo en México es aplicar la ley. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México te tienes que registrar según la ley: puedes pedir refugio, puedes pedir asilo y trabajo temporal, hay muchas opciones. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que EEUU determine, que México se convierta en un país donde pase quien sea, porque entonces no estaríamos cumpliendo nuestras obligaciones con nuestros ciudadanos. Está en la ley.





Más información en desarrollo.