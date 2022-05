Jaime Rodríguez “El Bronco” compartió carta desde el hospital: “Espero estar mejor”

El Bronco fue vinculado a proceso por abuso de autoridad. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Por medio de Facebook Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, ex gobernador de Nuevo León - quien actualmente se encuentra en el hospital- compartió un escrito en el que dio detalles de su estado, luego de ser internado.

El político dio a conocer el mensaje en Facebook a través de su esposa Adalina Dávalos.

“Hola amigas y amigos, acá desde el hospital saludando. Además de luchar contra la injusticia, también lo hago por mi integridad, pues por fin logré que me estén revisando mi condición de salud, con la ayuda de mi esposa y abogados”, comenzó la carta.

“Ayer me trasladaron a un hospital y aunque no es el que ordenó el juez, confío en que aquí valorarán mi salud, por lo que espero estar mejor con la ayuda de Dios y la bendición de ustedes. También pude hablar con mis hijos ayer, quienes obviamente están muy angustiados, las de cocodrilo se me salieron al escuchar a mi hija la más chica llorar, pero por ellos seré fuerte”, comentó.

Al final dio las gracias a sus seguidores por estar al pendiente de el. De igual manera se agregó la siguiente leyenda: “Carta enviada al equipo de redes del ex gobernador, a través de su esposa Ada”.

*Información en desarrollo