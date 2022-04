Desde la cárcel, ‘El Bronco’ relató el emotivo encuentro con sus hijos pequeños: “Me pidieron que resista”

El ex gobernador de Nuevo León relató cómo fue el encuentro con sus hijo en el penal de Apodaca. (Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

Al abrazarlos no pude contener las lágrimas de felicidad, así fue el nuevo mensaje que el ex gobernador, Jaime Heliodoro “N”, El Bronco, envió desde el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 2 de Apodaca, en Nuevo León.

A través de su cuenta de Twitter - y publicado mediante su esposa, Adalina Ávalos - el ex funcionario relató el nostálgico encuentro que sostuvo con sus hijos menores “tras varios días sin verlos”.

Y es que desde el pasado 15 de marzo, el ex candidato presidencial fue arrestado e ingresado al centro penitenciario por, inicialmente, el presunto delito de desvíos de recursos. Sin embargo, una segunda acusación por posible abuso de autoridad le fue adjudicado poco después, mientras se hallaba hospitalizado.

Una serie de situaciones “realmente difíciles” que, se lee en la publicación, los hijos menores de El Bronco han logrado soportar gracias a que “se ha enfrentado juntos a la adversidad”.

“Hablamos acerca de lo que hemos tenido que vivir y enfrentar juntos y que a su corta edad han enfrentado momentos realmente difíciles (...) La conclusión siempre es la misma: cuando enfrentamos juntos la adversidad, esta nos fortalece”.

(Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

La primera acusación interpuesta contra el neoleonés refiere a la recolección de las “Bronco firmas”: una estrategia que lanzó durante su campaña en los presidenciables del 2018 parra contar con el apoyo del 1% de los electores - y la cual presuntamente habría cumplimentado mediante el uso del erario público.

Pese a ello, Jaime Heliodoro “N” afirmó que son precisamente sus hijos quienes lo incentivan a “salir adelante de la adversidad”, derivada de la denuncia presentada por el ahora gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda.

“Mis hijos me pidieron que resista, porque aún me necesitan, y escucharlo me dolió en el alma. Pero por ellos, estoy convencido de que saldré adelante de esta adversidad”, compartió.

“Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da la fuerza para seguir adelante. Saludos a todos los que siguen al pendiente. Me han hecho llegar muchos de sus mensajes y agradezco cada una de sus palabras. Un fuete abrazo a todos”.

"El Bronco" es acusado por los presuntos delitos de uso del erario público y abuso de autoridad. (Foto: CUARTOSCURO.COM)

En tanto, el segundo cargo por presunto abuso de autoridad derivó de una investigación por la presunta requisa ilegal y aseguramiento de los bienes de un particular sin haberlo indemnizado conforme a derecho, de acuerdo con el diario Milenio.

En este sentido, la violación a la seguridad jurídica y la propiedad privada podría considerarse como un posible abuso de autoridad por parte del ex gobernador del estado de Nuevo León, al norte de México.

No obstante, la respectiva audiencia tuvo que ser aplazada luego de que el ex funcionario fuera hospitalizado de manera urgente por malestares en el estómago en el hospital Metropolitano de la ciudad de Monterrey.

En el nosocomio, Heliodoro se sometió a una tomografía e incluso Rayos X supuestamente por su padecimiento de diverticulitis, el cual se ha agravado en los últimos días; es decir, sacos o bolsas en el intestino que provocan dolores lumbares.

Esto ocurrió luego que a finales de marzo, médicos exigieran a las autoridades del Penal de Apodaca que El Bronco fuera revisado en un nosocomio.

