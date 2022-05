Amigas de Debanhi son defendidas por el abogado de Diego Santoy, “el Asesino de Cumbres”

Ambos polémicos casos sucedieron en el estado de Nuevo León (Fotos: Televisa Monterrey FB /Adolfo Vega Elizondo TW @daniavaleria)

El abogado de Diego Santoy, quien es conocido popularmente como el “Asesino de Cumbres”, es el encargado de representar legalmente a las amigas de Debanhi Escobar, joven que desapareció la noche del 9 abril de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna del Motel Nueva Castilla.

Adolfo Vega Elizondo, quien es parte del despacho “Raquenel Villanueva y Asociados, S.C” en Monterrey, vuelve a figurar en uno de los sucesos más mediáticos que ha conmocionado al estado de Nuevo León pues, si bien hace 16 años jugó un papel importante en el Caso Cumbres, hoy la polémica que ha desatado la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar ha vuelto a atraer la atención del defensor particular.

De este modo, se asumió como la defensa legal de Sarahí e Ivonne, las amigas con las que Debanhi Escobar asistió a una fiesta en la Quinta Diamante la noche de su desaparición y quienes fueron unas de las últimas personas en verla con vida.

Las amigas de Debanhi Escobar se encuentran en calidad de testigo (Captura de pantalla: Televisa Monterrey)

Adolfo Vega Elizondo ha acompañado como abogado a Sarahí e Ivonne durante las investigaciones que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) ha realizado para esclarecer la muerte de Debanhi Escobar, no obstante, en entrevista con Televisa Monterrey, el defensor particular detalló que ambas jóvenes se encuentran en calidad de testigos, es decir, no enfrentan ningún cargo en su contra.

“Las señoritas se encuentran como testigos, todas las entrevistas que han sido recabadas por parte de la Fiscalía son simplemente como investigación. No están inculpadas”, mencionó el abogado Adolfo Vega Elizondo en entrevista con Televisa Monterrey.

Adicionalmente, el defensor privado detalló que las amigas de Debanhi Escobar han cooperado con las autoridades del estado de Nuevo León proporcionándoles toda la información y los detalles de lo que ocurrió la noche que la joven estudiante de derecho desapareció. Asimismo, puntualizó que la misma Fiscalía General del Estado (FGE) tiene decomisados los teléfonos celulares de Sarahí e Ivonne con la intención de recabar evidencias de que no están relacionadas con el crimen que persiguen, así como de indagar alguna nueva pista sobre el caso.

Desde que se dio a conocer que las amigas de Debanhi Escobar la abandonaron a su suerte aquella madrugada del 9 de abril, las jóvenes han recibido todo tipo de señalamientos en su contra e incluso amenazas de muerte por parte de personas que las consideran culpables del trágico destino de la joven de 18 años.

Adolfo Vega Elizondo trabaja en el despacho “Raquenel Villanueva y Asociados, S.C” desde 1996 (Foto: FB /Adolfo Vega Elizondo)

El abogado Adolfo Vega Elizondo trabaja en el despacho “Raquenel Villanueva y Asociados, S.C” desde 1996 siendo el Caso Cumbres uno de los más polémicos que como abogado le ha tocado trabajar pues además de lo mediático del suceso, como defensa tendría que haber encontrado los alegatos pertinentes para comprobar la inocencia de Diego Santoy, quien fue acusado de un doble infanticidio en 2007.

Diego Santoy fue acusado de asesinar a dos menores de edad, quienes eran los hermanos de su entonces novia Erika Peña Coss. Los pequeños, de tres y siete años respectivamente perdieron la vida de una forma sumamente violenta por lo que el caso se viralizó y conmocionó no solo al estado de Nuevo León sino al país entero.

El doble homicidio ocurrió un 2 de marzo de 2006 en la casa de Erika ubicada en la calle Monte Casino de la colonia Cumbres. De acuerdo con las declaraciones del juicio, los niños fueron asesinados en su casa después que Diego la visitó para intentar dialogar para reanudar su relación.

Al igual que en el caso de Dabanhi Escobar, este polémico acontecimiento estuvo lleno de inconsistencias y contradicciones por parte de las personas involucradas, por lo que en un inicio la abogada Raquenel Villanueva asumió el papel de defensora legal del para entonces ya apodado “Asesino de Cumbres”, no obstante, la abogada fue asesinada en un centro comercial en 2009 por su presunto vínculo como litigante defensora de miembros del crimen organizado, motivo por el cual Adolfo Vega Elizondo se convirtió en el abogado de Diego Santoy.

Después de un escandaloso juicio, las autoridades dijeron que no existían las pruebas necesarias para comprobar la versión de Diego Santoy sobre los hechos ocurridos en 2006, por lo que el 11 de octubre de 2010 fue condenado a 138 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado contra los niños privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio.

