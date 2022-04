‘Le encantan las cortinas de humo’: Kenia López Rabadán criticó a AMLO por “destape” de Adán Augusto López

Kenia López Rabadán se ha caracterizado por ser una de las férreas criticas de López Obrador (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Kenia López Rabadán, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al asegurar que “le encantan las cortinas de humo” luego de que trascendiera el “destape” de Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En entrevista con diversos medios de comunicación, la senadora panista acusó a López Obrador de mantener un discurso similar al que manejaba antes de convertirse presidente de la República, esto debido a que, según sus declaraciones, “todos los días habla en términos políticos y no habla en términos de un estadista, de un jefe de Estado que debería preocuparse por su pueblo”.

“Es evidente que le encantan las cortinas de humo. Un día destapa una corcholata, otro día a la otra. La realidad es que la señora (Claudia) Sheinbuam está teniendo el peor de los gobiernos en la Ciudad de México, perdió en las elecciones y claramente no está subiendo a nivel nacional”, declaró López Rabadán.

La senadora panista aprovechó su intervención con los medios para criticar la administración de Claudia Sheinbaum (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Con respecto al secretario de Gobernación, la blanquiazul recordó la vez que Adán Augusto López utilizó un avión perteneciente a la Guardia Nacional (GN) para transportarse a un evento fuera de la capital del país en donde se promocionó la consulta de Revocación de Mandato, misma que se llevó a cabo el pasado 10 de abril.

“Estar ocupando recursos públicos para una campaña y para seguir quedando bien con el presidente es muy lamentable. Todos siguen la línea de violar la ley como lo hace el presidente de la República y eso es terrible para los mexicanos”, sentenció la panista.

El “destape” a Adán Augusto López se dio el pasado 28 de abril en Palacio Nacional durante la reunión en la que el tabasqueño se juntó con los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para abordar temas como la fallida Reforma Eléctrica.

El "destape" de Adán Augusto López se dio durante el encuentro con legisladores de la 4T (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

En aquella ocasión, el tabasqueño dijo: “A ver, vamos a poner a consideración: vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta; rápida, breve. ¿Verdad, díganme si sí o no, verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, lo que provocó aplausos, gritos de “Sí” y “¡Presidente, presidente!”.

Bajo ese contexto, durante su conferencia de prensa del pasado 29 de abril, López Obrador dijo que quien aspire a ser candidato de Morena en 2024 deberá ganar una encuesta.

“Nosotros queremos una transformación, no queremos que haya tapados, que todo el que quiera, como lo establece la Constitución, que el que quiera participar que lo haga. Mi consejo no sólo para un partido sino para todos es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas y hay empresas serias y la encuesta es un método confiable si se aplica bien, es un método estadístico que no falla, claro cuando es profesional”, señaló López Obrador.

AMLO aseguró que el que aspire a ser candidato de Morena para la presidencia, deberá de ganar una encuesta (Foto: especial)

Sobre lo ocurrido durante la reunión con los legisladores, el tabasqueño explicó: “En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, porque sabía que iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario y dijeron que sí”.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo aseguró que Morena cuenta con grandes posibles candidatos para 2024, como lo son Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin embargo, dijo que respetará a quien la ciudadanía escoja para representar a la Cuarta Transformación (4T) en las próximas elecciones presidenciales.

SEGUIR LEYENDO: