“El Bronco” denunció abusos por parte de las autoridades de Nuevo León

El Bronco reprochó que ningún juez tome su caso (Foto: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM)

Por medio de las redes sociales del exgobernador de Nuevo León Jaime “N”, mejor conocido como El Bronco, se compartió una carta en donde pidió al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisar su situación jurídica, ya que, según sus declaraciones, no han respetado sus derechos humanos.

“Hoy, mi esposa Ada, presentó una inconformidad ante la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México; como respuesta a la actuación y abuso de las autoridades en el Estado, que hoy me mantienen en una prisión preventiva totalmente injustificada, y rayando en la ilegalidad”, se lee al inicio del comunicado.

En el texto, el Bronco aseguro que “la justicia no está haciendo su trabajo, y está al servicio de una sola persona”. Además reprochó que ningún juez, ni federal ni estatal, que tome su caso e insistió en que “ninguna de las acusaciones (en su contra) amerita prisión preventiva”.

Acompañada de su carta, compartieron una foto de la esposa del Bronco con la inconformidad en las manos (Foto: Facebook/Jaime Rodríguez Calderón)

“No me van a doblegar por más largas que le den a mi caso. Ver a mi esposa y a mi familia luchando, para que se respeten mis derechos más básicos, me da la fuerza para seguir de pie, en espera de que se cumpla la ley como debe ser, y no como algunos quieren que sea”, sentenció.

Aunado a ello, el pasado 20 de abril se dio a conocer que el exgobernador ha sufrido pérdida de peso debido a que no se le ha proporcionado la dieta correspondiente tras su salida del Hospital Metropolitano, según contó Adalina Dávalos Martínez, esposa del Bronco.

“Para que quede claro, porque luego van a decir que hay una cuestión de privilegios, y no, es simplemente un menú, como se lo hacen a muchos que están aquí privados de su libertad, cuando están en una enfermedad”, indicó Dávalos Martínez a diversos medios de comunicación en aquella ocasión.

Asimismo, Adalina Dávalos se dijo preocupada por el estado de salud de salud de su esposo luego de haber sido trasladado al Hospital Metropolitano en Monterrey por lo que indicó que probablemente la pérdida de peso se deba “a raíz de sus problemas de la enfermedad y el problema de la ciática también, que se le han manifestado desde hace años, pero recientemente se volvió más notorio.

Samuel García fue quien denunció al Bronco cuando era senador en Nuevo León (Foto: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que a mediados del mes de abril El Bronco fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad, derivado de una investigación por el caso de la requisa del sistema de transporte denominado en el estado como Ecovía.

Fue el 15 de marzo cuando El Bronco fue detenido en el municipio de General Terán, Nuevo León, en una operación encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y por la Fiscalía estatal.

Dichos delitos se remiten a 2018, cuando Rodríguez Calderón contendió como candidato independiente en las elecciones presidenciales del mismo año. El actual gobernador del estado Samuel García, en ese entonces, denunció la presunta obtención de firmas para su candidatura presidencial con el uso de recursos públicos.

Samuel García también ha comentado que se trata de “la punta del iceberg”, pues tienen en la mira a más funcionarios durante su gestión en la Secretaría de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, así como una carpeta de investigación por el presunto fraude en la compra de pruebas COVID-19.

