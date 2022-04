Congelar precios de carnes y alimentos, el modelo argentino que México experimentará

Una mujer selecciona comida en un supermercado en Ciudad Juárez. (FOTO: REUTERS / Jose Luis Gonzalez)

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende llegar a un acuerdo con empresarios del sector de los supermercados para adoptar un plan de control de precios en al menos 25 productos de la canasta básica debido a la inflación general que ya se ubica en 7.72%.

Para López Obrador su preocupación está en el control de la inflación porque “daña mucho la economía popular”, por ello resulta prioritario implementar medidas para “procurar tener inflación baja” y adelantó que su administración mantiene negociaciones con el sector privado para que algunos productos alimentarios no suban de precio.

Esta medida es similar a la que actualmente mantiene el gobierno del argentino, Alberto Fernández, quien desde octubre de 2021 aplicó un plan de “fijación de precios máximos” a casi mil 400 productos de consumo masivo como medida para contener la inflación que cerró el año en 50.9%.

La administración de Fernández incluyó en este plan a productos como aceite de cocina, aceitunas, shampoo y acondicionadores, mayonesa, dulces, ketchup, aderezos, antitranspirante, bebidas alcohólicas, carnes de pollo y res, pollo,arroz, pastas, entre otros tantos.

Fotografía de un hombre eligiendo productos en un supermercado en Buenos Aires (Argentina). Fotografía de archivo. EFE/Demian Alday Estévez

En un inicio, Argentina planeó aplicar esta estrategia económica solo por tres meses, sin embargo, se extendió y para abril de 2022 el Ministerio de Comercio de Interior agregó otros 60 productos al programa “precios cuidados” en las tiendas de proximidad pues hasta marzo de 2022 la inflación en ese país sudamericano se disparó hasta el 55.1%.

La medida económica se aplicó en un inicio en supermercados y porteriormente el gobierno argentino lo llevó a los comercios de proximidad, lo que en México conocemos como tiendas de conveniencia (Oxxo, Seven).

Pese a los esfuerzos por “amarrar” los precios, en Argentina sigue al alza el Índice de Precios al Consumo y de acuerdo con el propio fondo monetario Internacional, será difícil que el gobierno del argentino Alberto Fernández pueda llevar el nivel de inflación a la meta del 48%.

En el caso de México, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno mexicano, dijo que en este plan se incluirán poco más de una veintena de productos pero estos aún no se definen y podría ser en la primera de mayo cuando se anuncien.

Los precios por kilogramo de la cebolla de bola, papa y limón incrementaron su costo al iniciar el año debido a la inflación. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Del mismo modo que sucedió en Argentina, el plan mexicano iniciará con un pacto con las empresas privadas, con el que buscarán limitar los aumentos de precios de los artículos de la canasta básica.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México los productos que han presentado una mayor alza de precios son el jitomate, pollo, tortilla, chile serrano, aguacate, además del incremento de precios en los establecimientos de comida.

Para algunos analistas económicos como Valeria Moy, la inflación no se controla por decreto y aseguró que las regulaciones forzadas de precios no suelen funcionar y suelen llevar a la escasez, corrupción y la creación de mercados negros.

Destacó que las acciones para manejar de mejor manera el alza de precios es propiciar mayor competencia, combatir los monopolios y fomentar el libre comercio.

La preocupación del gobierno mexicano se presenta en un escenario de alza inflacionaria a nivel global que se ha agravado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la parálisis de la actividad económica en China a causa de los severos confinamientos en ciudades completas ante los rebrotes de contagios por coronavirus.

Para México, los analistas económicos esperan que la inflación siga aumentando hasta llegar a un 8.5% durante el tercer trimestre del presente año, momento en el que debería inciar una racha a la baja para finalmente estabilizarse en 2023, año en el que se podría alcanzar la meta fijada por el Banco de México (Banxico) de 3% más o menos un punto porcentual en promedio.

