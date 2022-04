Una familia de Colombianos que se ganó un viaje a México murió tras ser embestida por un camión en Zacatecas: reclaman los cuerpos

María José Bejarano, de 12 años de edad; Sugey Cardona, de 47 años; y Carlos Andrés Chaparro, de 37 (Imagen: Facebook/@NoticiasEnVivoPereira)

Un brutal accidente de tránsito ocurrió hace unas semanas en Zacatecas, cuando un camión de carga chocó contra un auto en el que viajaban tres integrantes de una familia de colombianos. En el siniestro fallecieron dos adultos y su nieta, originarios de Cali. Ahora, los familiares de las víctimas esperan poder repatriar los cuerpos a su país.

“Ellos se habían ganado un viaje a México, por eso se fueron para allá con mi hija, Carlos era mi padrastro y Surgey mi mamá (...) Me dijeron que todo iba bien y que se iban a movilizar el día del accidente a Zacatecas, creería yo que iban en un vehículo particular, manejado por otra persona, porque ellos no sabían manejar”, explicó la madre de la menor fallecida al sitio local de noticias Semana.

Aparentemente, el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas esperaba en la fila de una caseta. El camión los habría embestido por la parte trasera. “Parece que el señor se quedó dormido o sin frenos porque se fue hacia un lado, hacia donde estaban ellos, y los arrolló junto con otros carros”, explicó la señora Andrea Bejarano al portal colombiano.

Las víctimas fueron identificadas como María José Bejarano, de 12 años de edad; Sugey Cardona, de 47 años; y Carlos Andrés Chaparro, de 37. En el accidente también habrían resultado afectados al menos otros cuatro vehículos. El saldo final fue de cinco muertos y cuatro heridos.

La familia esperaba en una caseta, a bordo de un vehículo, cuando fueron embestidos por un camión (Foto: Facebook/ Red Informativa)

La señora Bejarano detalló que la última vez que supo algo de su familia fue el martes 12 de abril, cuando su madre le dijo que todo había salido bien en el vuelo hacia México. “Nos dicen que las investigaciones aún están avanzando. Por ahora, lo único que nos interesa es que nos ayuden a recuperar los cuerpos”, expresó.

Además del duelo por la muerte de su hija, su madre y su padrastro; Andrea también tiene que lidiar con los trámites, y sobre todo los recursos, para poder repatriar los tres cuerpos. La cancillería los ha puesto en contacto con funerarias que les cobran, como mínimo, USD 6.000 por realizar la operación de traslado. “Nosotros somos una familia de escasos recursos (...) Queremos darles un funeral apropiado y poder enterrarlos acá en su tierra”.

“Nosotros tenemos un familiar en Bogotá que nos ayuda con los contactos, pero desde la Cancillería lo único que hacen es darnos números de personas que trabajan en eso para que nosotros los llamemos y nos entendamos directamente (...) La opción más barata es de seis mil dólares por mi mamá y mi hija, porque en otros lados nos cobraban 15 millones por cada una”, detalló.

La familia de los tres colombianos fallecidos en México compartieron sus datos 316 488 31 06 (Whastapp) o al teléfono fijo (2) 663 35 42 para que cualquiera que desee ayudarles se comuniqué directamente con ellos.

“Las personas que de corazón nos quieran dar una mano, son bienvenidas (...) Nuestro único afán en este momento es poder despedirnos como se debe de mi madre, mi hija y mi padrastro”, concluyó Andrea Bejarano.

