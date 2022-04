“A los hijos de los desaparecidos no los ayuda nadie”, el llamado de colectivos de búsqueda por el “Día del Niño”

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

“No nos olvidemos de ellos” piden los colectivos de Madres Buscadoras de Sonora y Buscadores por La Paz, esto en solicitud del apoyo de la comunidad para la realización del festejo del 30 de abril, “Día del Niño”, para aquellos infancias que tiene familiares que están en calidad de desaparecidas.

Sobre las actividades que realizarán dichos colectivos, indicaron que requieren de ropa para los pequeños, juguetes, zapatos, bolsitas de dulces, así como refrescos y pastel.

En el caso del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, los interesados en hacer una donación apoyar a la señora Cecilia Patricia Flores en sus redes sociales, y en el caso de Buscadoras por la Paz, con Cecilia Grijalva se pueden realizar donaciones al número de cuenta de Facebook.

Dos integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora (Foto: Twitter/ @buscadorasonora)

Cabe señalar que desde hace algunos años, dichos colectivos organizan este evento, como una forma de atender a las infancias que viven la constante ausencia de sus familiares, no solo por quienes desaparecen, sino también por quienes salen en su búsqueda.

Durante el encuentro de Movimientos Sociales de Sonora, el cual se llevó a cabo en pasado 26 de marzo, dicho grupo hizo énfasis en el olvido en el que las autoridades han dejado el tema:

“A los hijos de los desaparecidos no los ayuda nadie, jamás he escuchado a una autoridad que se preocupe por ayudar a los huérfanos, a pesar de que lo hemos pedido, hay niños que no tienen ni qué comer. Nosotras buscamos peso por peso para donarles a las mamás que se quedaron con los hijos de sus hijos”, narró Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Además, de acuerdo con declaraciones de Cecilia, ya ha hecho petición a distintos gobiernos para que sea atendido el problema, sin embargo, no ha tenido éxito.

“Nosotros les apoyamos en el día de Reyes y el Día del niño, con lo poco o mucho que les podemos dar” aseguró.

Cabe agregar que, si bien no existe un número que especifique cuántos niños y niñas hay bajo estas circunstancias, se conoce que en México, el crimen organizado en diferentes modalidades, ha dejado huérfanos a más de 30 mil infantes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019.

(Foto: @MadresBuscan/Madres buscadoras de Sonora )

“Espero que no miren a los niños como miran a los padres, como si no existieran” atajó la fundadora de Madres buscadoras de Sonora en aquel evento. Asimismo, el grupo de búsqueda aseguró que dentro de su colectivo, hay muchas niñas y niños que han perdido a sus padres y que esto se replica en todo los estados en los que hay desaparecidos.

Y es que, las niñas y niños viven, no solo la ausencia de sus figuras paternas, sino también la desintegración familiar y del escenario en el que viven:

“Recuerdo el caso de una compañera, al que su hijo le preguntaba si estaba en el monte buscando a su papito, ¿Cómo es que la niñez de un pequeño se ve cambiada? en lugar de estar disfrutando los carritos, los juegos, se la lleva preguntando por su papá” comentan las integrantes del colectivo.

“Estar con unos niños que te cuestionan y te preguntan, cuándo va a volver su papá, por qué su papá los abandonó o se fue con otra mujer, porque su papá ya no les compra regalos en Navidad, o no les llama, es muy doloroso para mi, y para todas las mamás que sufren esto, para todas esas abuelas que se quedaron con sus nietos porque se llevaron al padre, a la madre o ambos” dijo Flores.

