“Mi hija está muerta”: padre de Debanhi Escobar rompió el silencio tras hallazgo de cuerpo en motel

El papá de Debanhi, Mario Escobar, tuvo un encuentro con los medios tras el hallazgo del cuerpo (Fotos: Twitter/@LoQuePasaEnNL. Instagram/@debanhi.escobar)

Mario Escobar, padre de la joven de 18 años desaparecida en Nuevo León, Debanhi Escobar, tuvo su prier encuentro con los medios de comunicación después de que fuera rescatado un cuerpo del motel Nueva Castilla, y trasladado a la Semefo.

Durante sus primeras declaraciones, dijo sentirse enojado por haberse equivocado al “creer en la Fiscalía” y pidió perdón a su familia. “Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo”, agregó.

“Vinieron aquí 4, 5 o 6 veces, no sé cuántas, y no hicieron su trabajo. El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso de su trabajo. Creí que podía haber un cambio y no lo hubo. 13 días después, dicen, vamos ir otra vez porque hay un cuerpo”, informó el padre de Debanhi.

Por otra parte, aseguró que “hay culpables, sí, que deben pagar, sí, tanto involucrados como gente de la Fiscalía, públicamente lo digo”, y entonces reveló que el resultado no fue el que su corazón y el de su esposa pedían, querían y exigían.

Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, repito, en la Fiscalía

Un cuerpo fue hallado en la zona de abandonada de albercas en el motel Nueva Castilla, ya fue trasladado a la Semefo Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Información en desarrollo...