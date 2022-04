La joven que decidió estudiar derecho para ayudar a otros ciudadanos: “No perdemos la esperanza de encontrarla”

Tras la desaparición de la joven de 18 años, sus seres queridos no pierden la esperanza de volverla a ver (Fotoarte: Infobae México / Jovani Pérez)

Alegre, extrovertida, carismática y divertida son los adjetivos que una integrante del colectivo Mujeres Sin Miedo Monterrey, utilizó para describir a Debanhi Escobar, joven de 18 años que desapareció después de asistir a una fiesta en una Quinta del municipio de Escobedo en Nuevo León.

Con el pasar de los días, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa se han aferrado al recuerdo que tienen de su hija para lidiar con la incertidumbre y el dolor que su ausencia ha dejado. No obstante, a más de 10 días de su desaparición, sus amigos y familiares no han perdido la esperanza de encontrarla por lo que, adicionalmente a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), se han sumado voluntarios que continúan con la búsqueda exhaustiva para dar con su paradero.

Así lo detalló para Infobae México Paola ‘X’, quien pasó de ser compañera de Debanhi en la carrera de derecho a ser voluntaria en las búsquedas de campo que se han realizado para localizarla. Cabe mencionar que por motivos de seguridad, se ha omitido el verdadero nombre de la joven activista.

Los familiares de Debanhi Escobar recuerdan constantemente las cualidades de su hija para poder sobrellevar el doloroso proceso de su desaparición

De acuerdo con Paola, todos los días familiares, amigos y colectivos voluntarios se reúnen en el sitio en donde desapareció Debanhi, a un lado de la carretera Monterrey - Nuevo Laredo para realizar búsquedas de campo en las zonas aledañas, de este modo, desde las 10:30 de la mañana parten los distintos grupos de investigación.

Los primeros días, la búsqueda se centró en los montes de los alrededores de la zona en donde Debanhi fue vista por última vez, sin embargo, la investigación y volanteo se ha extendido a municipios cercanos como Ciénega de las Flores o Salinas Victoria. Asimismo, voluntarios con drones han apoyado con sus herramientas para extender la búsqueda hasta sitios en donde no se puede entrar.

Tras las jornadas de búsqueda, las y los voluntarios, amigos y familiares regresan al punto de partida a las dos o tres de la tarde para comer y posteriormente continuar con la pesquisa. Si bien ese es el proceso técnico que siguen diariamente, la situación ha tocado las fibras más sensibles de todas aquellas personas que día con día han salido a buscar a Debanhi.

“Lo que nosotros sentimos como voluntarios y como colectivo que está apoyando es una cosa muy tremenda, muy fuerte. El ver a los padres de Debanhi al momento en el que nosotros llegamos a comer, todos se sientan, buscan lugar donde acomodarse y los vemos a ellos tristes, cansados sin comer. Don Mario a veces no come en uno o dos días por estar pensando en Debanhi, doña Dolores también”, declaró para Infobae México Paola “X”, voluntaria que participa en la búsqueda de Debanhi Escobar.

Adicionalmente, la joven activista puntualizó que además de la fuerza que les da su hija, los padres de Debanhi han mantenido la esperanza gracias a las asociaciones y voluntarios que se han unido a la búsqueda y que los han hecho sentir que no están solos en estos momentos tan críticos y dolorosos que están atravesando.

A pesar del desgaste emocional que conlleva la búsqueda de una persona desaparecida, familiares y amigos no pierden la esperanza de volver a ver a Debanhi (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Cada día de búsqueda es una bomba de emociones para Paula y todas las personas que se han unido a la búsqueda de la joven desaparecida; salir con la incertidumbre de no saber lo que van a encontrar es una situación triste, dolorosa y agobiante, de acuerdo con las declaraciones de la integrante del colectivo Mujeres Sin Miedo Monterrey.

“Llega un momento en el que ya van dos o tres días y sientes estrés y frustración porque encuentras algo que sabes que puede significar algo pero no sabes qué. Puede que para el caso de Debanhi no signifique nada, pero no sabes si pueda ayudar en otro caso”, compartió Paula.

Como integrante de un colectivo feminista, Paola tiene claro que el caso de Debanhi Escobar no es el único que está activo en el estado de Nuevo León, aunque sí ha sido uno de los más sonados en los últimos años. Al respecto, opinó que esto se debe a que desde que sus padres perdieron comunicación con ella, se movilizaron a través de redes sociales para localizarla; ya para el 10 de abril se encontraban realizando búsquedas por su cuenta en la zona donde la joven estudiante de derecho fue vista por última vez.

Desde la perspectiva de Paola, otro de los factores que influyó para que el caso cobrara relevancia fue que el gobernador del estado Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, asistieron al sitio en donde Debanhi desapareció y, como es costumbre de los políticos e influencers, compartieron historias a través de sus cuentas de Instagram, lo que ocasionó que el caso se viralizara pues no todos los días se ve a un gobernador buscando a una mujer desaparecida.

A pesar de ello, Samuel García ha sido severamente criticado y acusado de aprovecharse de la popularidad del caso para conseguir aprobación entre la ciudadanía. Del mismo modo, le han recriminado al gobernador haber enfocado la atención en un solo acontecimiento cuando en Nuevo León han desaparecido al menos otras cuatro jóvenes en el mismo periodo de tiempo que se suscitó el caso de Debanhi Escobar.

Los padres de Debanhi han agradecido el apoyo de las asociaciones y dicen estar satisfechos con el actuar de la Fiscalía del estado de Nuevo León (Foto: Twitter/@LoQuePasaEnNL)

El colectivo Mujeres Sin Miedo Monterrey ha apoyado a distintos casos de desapariciones y feminicidios en el estado de Nuevo León, pese a la represión que constantemente han sufrido por parte de las autoridades. Si bien las activismo que realizan no tiene injerencia con las investigaciones oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) su trabajo ha sido de gran apoyo para los familiares que han sufrido los estragos de la violencia de género en la región.

Respecto al caso de Debanhi Escobar, la integrante del colectivo feminista, Paola “X”, detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tenido un trato directo y cerrado con el señor Mario Escobar, padre de la joven, pero que él ha mencionado estar satisfecho con el desempeño de dicha dependencia.

Pese a que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) son privadas, el padre de Debanhi ha compartido con voluntarios estar satisfecho con el desempeño de la dependencia

Han transcurrido alrededor de 288 horas desde que Debanhi tuvo contacto por última vez con sus padres y, aunque en gran medida el caso se ha vuelto mediático, desafortunadamente mientras más pasa el tiempo el nombre, los sueños y el caso de la joven se van transformando poco a poco en una cifra más de la gran cantidad de mujeres que han desaparecido en Nuevo León y México.

Pese al desalentador panorama, se espera que las indagatorias pronto puedan revelar el paradero de Debanhi para que pueda estar de regreso a su hogar sana y salva.

SEGUIR LEYENDO: