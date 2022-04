Ricardo Monreal llamó a Morena a serenarse con la oposición: “Los necesitamos en la discusión”

El Coordinador de la Jucopo negó unirse a la estrategia que su partido emprendió contra los opositores. (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo un llamado a la militancia a “serenarse” en medio de las acciones que ésta ha emprendido contra la oposición tras el rechazo a la Reforma Eléctrica.

“Hago un llamado a que actuemos con mucha serenidad y prudencia (...) Hay que tratarlos con respeto”.

Esto, en referencia a la ola de arremetidas que integrantes del partido guinda comenzaron contra el bando contrario, al cual han tachado de “vende patrias” por el revés que dieron a la iniciativa energética impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, contrario a lo demostrado por su bancada, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que “no conviene profundizar en las diferencias” partidistas, debido al papel que la oposición tiene en “la búsqueda de acuerdos para el país”, destacó.

“La oposición existe. Es real y tienen derecho a ser escuchados. (...) Los necesitamos en la discusión”, declaró en conferencia para los medios de comunicación.

Ricardo Monreal llamó a incentivar el diálogo en las sesiones. (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

Cuestionado por el calificativo de “traidores a la patria” que la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, lanzó contra detractores en el Senado, Monreal negó tener la facultad para reconvenirla, pero se dijo respetuoso de sus expresiones: “Ella sabe lo que hace”.

Bajo ese tenor, reiteró en buscar y conciliar el diálogo entre ambas partes, así como a evitar los insultos o agresiones que pudieran tambalear las conversaciones en sesiones futuras.

“Si nos adentramos a este tipo de estrategias, pueden ser caminos sin retorno”, advirtió.

“No pasa de ser discursos álgidos; discursos encendido propios del momento. (...) ¿Cómo si le escupo o le insulto le pido que se siente conmigo? No tendría forma de hacerlo (...) No se cansen de buscar acuerdos. Yo estoy convencido de que hay formas de lograr acuerdos y ”.

Finalmente, el funcionario descartó unirse a “las estrategias” de su partido por convicción tras el tambaleado camino que recorrió cuando no pertenecía a la mayoría: “Yo fui opositor y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición. Los atiendo aunque no coincida con ellos y su verdad debe ser expresada”, puntualizó.

Las fricciones entre la oposición y la 4T detonaron tras el anuncio de un posible "boletinaje" a quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica. (FOTO: INE/CUARTOSCURO)

Luego que la Reforma Eléctrica fuera desechada el pasado domingo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández dieron a conocer que “tomarían cartas en el asunto” contra quienes votaron en contra del proyecto.

Y es que, según el bloque de la Cuarta Transformación (4T), con el rechazo de las reformas se habría anulado gran parte de la apertura del mercado en la generación de energía llevada a cabo por el ex presidente, Enrique Peña Nieto, en 2013, pero también causaron preocupación entre funcionarios y compañías estadounidenses.

Ante ello, ambos morenistas declararon que solicitaron “boletinar” a las y los legisladores detractores, especialmente a quienes representan a entidades que celebrarán elecciones gubernamentales el próximo junio.

“Informen al pueblo lo que hicieron los legisladores ‘vende patrias’ para que el próximo 5 de junio la gente también considere eso a la hora de votar”, declaró Delgado Carrillo.

“Informar qué fue lo que votaron en contra los partidos de oposición; informar con cara, apellido, rostro y partido en cada distrito que los diputados que tenían que haber representado a ese sector de la población traicionaron a la patria”, sentenció por su parte Hernández.

