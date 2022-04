Sheinbaum y Monreal chocaron por campaña contra “traidores a la patria”

Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum son dos nombres que se manejan pasa suceder a López Obrador, aunque analistas aseguran que la jefa de gobierno de la CDMX es la favorita del presidente (Foto: Twitter)

La campaña que emprendió Morena para exhibir a las y los 223 diputados que rechazaron la Reforma Eléctrica sigue dando de qué hablar. Ahora fueron dos aspirantes a candidatos presidenciales de dicho partido quienes se pronunciaron este miércoles al respecto.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está a favor de exponer la identidad de cada uno de los legisladores que votaron en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los calificó como “traidores a la patria”.

En conferencia de prensa, negó que lo anterior signifique una incitación a la violencia o poner en riesgo a los involucrados:

“Son traidores a la patria. El tema aquí es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión, la decisión de los legisladores fue: sigues apoyando a las empresas trasnacionales o apoyas la soberanía nacional; o que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó fue que se mantenga el 54% de la generación de electricidad de CFE y el 46% de las privadas”

Y es que aseguró que sólo fortalecieron a las empresas transnacionales frente a la “soberanía nacional”.

Finalmente, felicitó a los diputados y senadores “nacionalistas” por la aprobación de la Ley Minera donde se considera que el litio como un mineral estratégico, cuya explotación solo lo podrá hacer una compañía paraestatal.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, expresó en entrevista su desacuerdo con la campaña al advertir que no es conveniente profundizar el odio ni el encono al tildar como “traidores” a la oposición.

“El partido tiene su estrategia. Yo no soy parte de la dirección del partido. Respeto al partido pero me inclino más en buscar acuerdos y consensos no diferencias porque las minorías existen y necesitamos estar juntos para desafiar los grandes desafíos que México presenta”

Señaló que en un Parlamento se tienen diferencias y no tienen por qué todos votar en el mismo sentido, por lo que pidió a la dirigencia que se actúe con serenidad y prudencia ya que se necesitan de los otros partidos para pasar reformas constitucionales.

“¿Cómo si les escupo o lo insultó, les pido que se sienten conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos. Pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada”

“No me dejan mucha salida, porque ellos mismos me dicen. ¿Pero como me pides eso si sólo recibo este tipo de ofensas?, o sea, es un tema de fondo, que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, agregó.

Denuncian página que promueve el odio

Luego que la Reforma Eléctrica propuesta por Morena no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados debido a que no alcanzó las dos terceras partes de la votación, apareció un sitio web denominado traidoresalapatria.com para datos de los que votaron en contra.

La página exponía datos sobre cada legislador al que Morena considera "traidor a la patria"

Aunque el portal fue desactivado poco después de llamar la atención de algunos reporteros, como Laura Brugés, esta página destacaba el mensaje “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan”, una frase del ex presidente Benito Juárez (1858-1872).

En su sección de transparencia, el sitio web indicaba que su función era de establecer un registro de cómo los diputados, de todos los partidos, realizaron la votación, y aseguraba que claramente se pudo observar que “vendieron Nuestra Patria ante nuestros ojos. ¡No más! Los estamos vigilando”.





