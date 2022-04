Dónde está Debanhi Escobar: la última ruta de la joven desaparecida en Nuevo León

La empresa de transportes Alcosa, donde fue vista por última vez Debanhi

La última vez que sus padres supieron algo de ella, Debanhi Susana Escobar se preparaba para ir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en Escodebo, Nuevo León. La joven, de 18 años, había pedido permiso para asistir a una celebración con dos amigas, el pasado 8 de abril. Unas horas después, su padre, Mario Escobar recibió a través de WhastApp una imagen de su hija en medio de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Mario y su esposa comenzaron a preocuparse al ver que Debanhi no llegaba a su casa. “Le mandamos mensaje y no entraban las llamadas”, expresó el padre de la estudiante de derecho.

El camino en el que se perdió la pista de Debanhi es conocido como la carretera de la muerte, por el número de desaparecidos que ha acumulado. Las amigas de la joven expresaron que en un momento de la fiesta tuvieron un pleito con ella, por lo que se marcharon y le pidieron un taxi a través de una aplicación.

El conductor esperó a Debanhi justo afuera de la Quinta Venecia con el número 1236, condujo en línea recta por unos minutos y llegó hasta carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Según relata el chófer, la chica seguía enfadada y comenzó a manotear, la bajó del vehículo y le tomó una fotografía como prueba de que el la había dejado ahí.

Con un top blanco, una falda larga café, tenis azules y los brazos cruzados, Debhani fue retratada como esperando a alguien.

La joven fue abandonada exactamente en el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo. En un radio de pocos metros de encuentra un motel, la empresa con razón social Orugatools y la compañía de transporte Alcosa, que desde hace unas horas es objeto de investigación por parte de la fiscalía de Nuevo León, debido a que cámaras de seguridad captaron a la joven ingresar al sitio.

Hasta el momento no hay ningún indicio de que Debanhi se encuentre en el lugar, pero sus padres mantienen a pie de lucha su búsqueda.

Debanhi Escobar fue a una fiesta en la colonia Nueva Castilla. La última vez que se le vio estaba en un camellón de la carretera de la muerte Monterrey-Nuevo Laredo (Mapa: Infobae México)

Un recorrido realizado por el periodista independiente Victor Badillo, muestra la quinta donde se encontraba Debanhi. Según el comunicador, del sitio al camellón hay 18 cámaras de seguridad privadas que pudieron captar la ruta de la joven.

El padre de Debanhi ha detallado que desde que el caso de su hija se viralizó en redes, ha recibido llamadas de extorsión en las que le piden dinero a cambio del paradero de su hija.

La actuación de la Fiscalía ha sido rápida, lo que ha permitido recolectar más información para resolver el caso.

Hace unos días, La usuaria de Instagram identificada como @nsml_stephanie señaló que diversas personas se acercaron a la joven de 18 años con tal de auxiliarla y que llegara a salvo a su hogar, sin embargo, no tuvieron suerte pues las amigas de Debanhi aseguraron que contaban con una persona de “confianza” para su traslado.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo”, declaró la usuaria de dicha red social.

