“Sin siquiera voltear a ver a la oposición”: el PAN explicó por qué no va con la Reforma Eléctrica

Jorge Romero señaló sus coincidencias y diferencias de la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter / @JorgeRoHe)

Jorge Romero, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, participó en la discusión parlamentaria de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante su ponencia aseguró que si Morena y sus aliados (PT y PVEM) hubieran “volteado a ver” a la oposición, el diálogo sería diferente.

Cuando hizo uso de la palabra desde la tribuna del Pleno, Romero Herrera aseguró que aunque votarán en contra de la iniciativa presidencial, aún así guardan concurrencias con Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Asimismo, hizo hincapié en que el diálogo entre bancadas debe de ser la constante para concretar concurrencias.

“Si no llevaran ustedes cuatro años sin siquiera voltear a ver a la oposición, entonces quizá, hoy, serían muy distintas las cosas”

La CFE se vería beneficiada con la iniciativa de AMLO (Foto: EFE / Mario Guzmán)

De tal modo que insistió en que el PAN sí busca la soberanía energética y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como ha dicho el presidente López Obrador; aunado a ello, reconoció el papel de la paraestatal en la vida pública de México, sólo que, como oposición, y al no ser consultados, votarán contra dicha iniciativa.

“Todos queremos una soberanía energética, queremos una soberanía integral […] En lo que no coincidimos, y se vale no coincidir, es en el cómo”

Para ustedes, sostuvo, esta soberanía se alcanza mediante el hiper empoderamiento de una empresa pública, es decir, “mediante una hiperestatización”; en contra parte, planteó que el PAN busca la soberanía “mediante la concurrencia del sector público más el sector privado”.

El PAN piensa que la CFE debe de competir contra las empresas bajo las leyes del libre mercado (Foto: EFE)

En el sentido de que reconoce el papel histórico de la CFE, señaló que busca que la Comisión se entienda como una empresa productiva del Estado, “no es otra autoridad, no es otro poder, pública, pero empresa”; sin embargo, cabe recordar que es una paraestatal y que como tal, ésta no puede desvincularse de la injerencia del Estado para operar, pues el sentido estadista es el que rige a la CFE y no las leyes del mercado o la apertura económica como lo plantea el liberalismo.

Asimismo, estimó que lo mejor que le puede pasar a la CFE es que, como empresa, se empodere. Esto en la medida que lo haga bajo las reglas del libre mercado para ofrecer el mejor servicio y mejores tarifas de éste.

“Estamos absolutamente a favor de la rectoría del Estado en el sector eléctrico”, aseguró, además de que en caso de que lleguen a ocurrir abusos por parte de la Iniciativa Privada (IP), sentenció que el PAN denunciará los casos.

Acompañado de las bancadas del PRD y PRI, el líder del PAN aseguró que la coalición Va por México sigue vigente (Foto: Reuters / Luis Cortes)

“Cuentan con nosotros, si es que nos voltean a ver, por una reforma secundaria en donde se cancele la compra/venta obligatoria de energía excedente”

También, negó que acusen a la coalición Juntos Hacemos Historia de promover esquemas de contaminación. En concreto, dijo que “nunca hemos dicho que traigan la bandera de la contaminación”, pero sí señaló que, hasta el momento, la CFE produce energía a partir de combustibles.

Finalmente, el líder del PAN, reafirmó su alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto en virtud de mantener la coalición Va por México, misma con la que compitieron en el proceso electoral de 2021, con la que ganaron dos gubernaturas de las 15 que renovaron ejecutivos locales.

“Muchos le apostaban que, entorno a esta reforma, se iba a disolver la coalición Va por México, pues hoy les decimos que las mujeres y los hombres del PAN, del PRI y del PRD y, en reconocimiento a nuestras hermanas y hermanos del MC, estamos más unidos que nunca”

