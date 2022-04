“El Tomandante Iberdrola”: Noroña recordó que las empresas privadas producen el 53% del CO2 en México

Noroña condenó la cercanía de Calderón con Iberdrola (Fotos: Cuartoscuro / EFE)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT, condenó el desempeño de las bancadas de oposición y con datos recientes, recordó que el discurso ecologista con el que pretenden rechazar la Reforma Eléctrica de AMLO es una falacia y que en verdad, lo que pretenden, es defender los intereses de un puñado de empresarios del sector energético.

Y es que durante el debate de la Reforma Energética en el palacio legislativo de San Lázaro, Fernández Noroña hizo uso de la palabra y, desde la tribuna, tundió a la oposición. Durante su argumentación, les dijo a las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC que ni con todo el dinero que reciban de las empresas podrán salir bien librados políticamente hablando.

Al iniciar su participación, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados le dijo que afuera del Palacio Legislativo hay un tumulto de gente que defiende la iniciativa de AMLO, pero que no hay nadie defendiéndolos a ellos.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro)

“¿Dónde está el pueblo que los respalda?”

Recordó lo ocurrido con el presunto cabildero de Enel (empresa italiana del sector energético) y la diputada del PRD, asimismo, volvió a recordar la cercanía de Margarita Zavala con Iberdrola, pues su esposo y ex presidente de México, trabaja como asesor de una filial de la compañía española.

Al respecto, se refirió a Felipe Calderón como “El Tomandante Iberdrola”, esto en referencia a su supuesta dipsomanía (alcoholismo) y el cargo que ejerció en la compañía privada después de su presidencia. Después procedió a condenar el desempeño de las empresas privadas del sector eléctrico.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

“La oposición es traidora confesa”, insistió y destacó dos datos duros que contravienen las argumentaciones de la bancada Va por México respecto al ramo eléctrico privado, pues según el PRI-PAN-PRD, las empresas privadas producen energía limpia y barata.

Sin embargo, hasta hoy, esto no es cierto, pues en México, el 83% de la energía producida por las compañías privadas se hace con petrolíferos y el 53% del CO2 que se produce en la república corre a cuenta de estas empresas, siendo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce el 16.76% de su energía con termoeléctricas (energía a base de presas de agua que no contaminan).

Como si esto no fuera suficiente, recordó que las empresas obedecen a las leyes del mercado, no del interés social, pues “en dos años de pandemia, las privadas no nos han regalado ni un kilowatt” a la red eléctrica nacional, misma que la siguen vendiendo. Asimismo, se debe de considerar que desde que inició la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, los costos del suministro de este servicio se han incrementado.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Finalmente, el sociólogo de la UAM aseguró que el pueblo de México recordará el sentido del voto de las y los legisladores de la oposición y que si llegan a concretar su postura contra la Reforma Eléctrica de AMLO, esto representaría el fin de su vigencia política.

“Son tan pobres que sólo tienen dinero. No tienen corazón, no tienen amor al pueblo […] viven del pueblo y traicionan al pueblo”

Bajo esta óptica, señaló que “quien traiciona una vez, traiciona 100 veces” y que eso los saben las empresas privadas, con lo que remató que después de este día, se les entregaría la presidencia de 2024 a la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM). Por eso recalcó que este no es el fin de la iniciativa de AMLO, sino el fin de los partidos de oposición. En este sentido, recordó que ni el PRI ni el PRD han podido ganar una sola elección popular en las gubernaturas y que llegarán a 2024 sin ningún gobernador.

