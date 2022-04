Ana Victoria salió de Jalisco al Edomex y desapareció; su última ubicación fue en Querétaro

Ana Victoria desapareció el 14 de abril cuando se dirigía al Estado de México desde Jalisco, en la carretera de Querétaro (Foto: Facebook)

En medio de la crisis de seguridad reportada en diversos estados del país por la desaparición de mujeres, en el estado de Jalisco se dio a conocer el caso de Ana Victoria Ruiz Palacios de 32 años, que perdió el contacto con sus familiares cuando se dirigía al Estado de México. En redes sociales han comenzado una campaña para su localización y la Fiscalía de Jalisco emitió el Protocolo Alba.

Familiares de Ana Victoria comenzaron a difundir un cartel en redes sociales para localizarla. De acuerdo con información del periódico Excélsior, la última vez que se le vio fue el lunes 11 de abril. No obstante, en los datos difundidos por sus seres queridos se detalló que el último contacto establecido con ella corresponde al jueves 14, alrededor de las 16:00 horas. Su última ubicación fue localizada en la carretera de Querétaro, cuando se dirigía a la entidad mexiquense.

De acuerdo con la descripción realizada en el boletín, Ana Victoria mide 1.60 metros, tiene piel blanca, ojos verdes, cabello ondulado hasta la cintura y, como señas particulares, cuenta con tres tatuajes: dos en el brazo izquierdo y uno más en la espalda. De igual manera, tiene una verruga de tamaño pequeño en el lado derecho del mentón.

El boletín con sus fotos e información particular comenzó a ser difundido el mediodía de este sábado 16 de abril. Un usuario que se identificó como su hermano confirmó por medio de su perfil de Facebook que no han logrado establecer contacto con ella desde el jueves pasado. De igual forma, una usuaria que no especificó el parentesco con Ana Victoria aseguró que “tiene una niña que la necesita y que está muy triste porque su mamá no está”.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco no ha emitido ningún comunicado oficial. Sin embargo, en el boletín difundido se brindó el teléfono 3030-6000, con la extensión 16724, para brindar cualquier información que pueda beneficiar en su búsqueda. El número corresponde al de la oficina de Coordinación General Jurídica de la FGE.

Al haber reportado la desaparición ante las autoridades de Jalisco, también se puso en marcha el Protocolo Alba de la entidad. De acuerdo con la FGE de Jalisco, se trata de un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y adultas con reporte de desaparición. El plan conjuga autoridades de los tres niveles de gobierno para tratar de conseguir resultados inmediatos.

El Protocolo Alba es una iniciativa que cuenta con tres fases de actuación. La primera de ellas es implementada dentro de las primeras 24 horas desde que el Agente del Ministerio Público recibe la denuncia. En caso de no contar con resultados, se echa a andar el segundo paso, mismo que no finaliza hasta hallar a la víctima. En caso de que su desaparición esté ligada a un delito, se encamina la tercera fase hasta su localización, aunque en este momento se involucra al área especializada pertinente en la investigación.

La búsqueda de Ana Victoria acontece en medio de las pesquisas por dar con el paradero de Debanhi Escobar en Nuevo León, cuya desaparición se reportó la madrugada del 9 de abril. De igual forma, el 11 de abril se confirmó el asesinato de María Fernanda Contreras Ruiz, quien desapareció el tercer día del mes cuando se dirigía a su casa desde el municipio de Apodaca, en la misma entidad.

En tanto, la crisis de seguridad también impera en San Luis Potosí, donde ha crecido el número de denuncias por desaparición. De igual forma, en las redes sociales han circulado videos donde se observan intentos o secuestros consumados de mujeres en la entidad. De acuerdo con cifras oficiales, durante el mes de marzo se levantó el reporte por 28 mujeres desaparecidas y que no pudieron ser localizadas en el periodo.

