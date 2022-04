Jenaro Villamil defendió a AMLO y la Reforma Eléctrica tras señalamientos de Fernández de Cevallos

El integrante de la 4T cuestionó los señalamiento del "Jefe Diego" (Fotos: Instagram@villamiljenaro/Cuartoscuro)

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), salió en defensa del primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de las acusaciones por parte de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), acerca de la Reforma Eléctrica.

El integrante de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) cuestionó si los señalamientos del Jefe Diego, como es conocido en la esfera política del país, se deben a que si sus despachos defienden a alguna empresa eléctrica privada.

“¿Están defendiendo el Jefe Diego y sus despachos a alguna empresa eléctrica privada? Solo así se explican sus exabruptos e insultos”, escribió Villamil por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El cuestionamiento del presidente del SPR se dio luego de que en días pasados Fernández de Cevallos se lanzara contra la Reforma Eléctrica de López Obrador y aprovechó sus redes sociales para tachar de “tramposo y miserable” al Jefe del Ejecutivo.

Villamil salió en defensa de López Obrador y la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

“Tartufo ordena a sus piltrafas no cambiar ni una coma a su iniciativa, para que no pase. Se evitará litigios multimillonarios y podrá justificar la escasez de la energía, los apagones y el aumento de tarifas. Así de tramposo y miserable”, redactó el ex candidato a la presidencia el pasado 12 de abril.

La Reforma Eléctrica de AMLO ha causado un sin fin de discusiones, tanto en el Legislativo como en diversos foros de debate y redes sociales, en donde se cuestionan los beneficios o daños que esta pueda causar al medio ambiente y a la ciudadanía.

Pese a ello, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, y los integrantes de la 4T han defendido la iniciativa del Jefe del Ejecutivo para que sea aprobada sin modificaciones ni movimientos.

Sin embargo, parece que no ha sido suficiente para que esta se apruebe en el Legislativos, pues el mismo López Obrador ha invitado a diputados de bancadas opositoras a rebelarse y votar a favor de la Reforma Eléctrica.

La Reforma Eléctrica de AMLO ha estado en el ojo del huracán (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

“Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso a que se revelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados. Que no sean traidores a la patria. Que tengan la arrogancia de sentirse libres”, declaró el Jefe del Ejecutivo durante su conferencia matutina del 5 de abril.

Aunado a ello, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y legislador del partido guinda, informó que la sesión en donde se discutirá la Reforma Eléctrica se llevará a acabo el próximo domingo 17 de abril.

Lo anterior, pese a los múltiples reclamos y dichos en contra de los diputados de oposición, principalmente del PAN, PRI y PRD, quienes acusaron el recorrido de horario como algo “ruin y cobarde; incluso llegaron, el pasado 12 de abril, al Congreso con maletas para realizar una protesta durante toda la noche.

Sergio Gutiérrez Luna informó que la Reforma Eléctrica se discutirá el próximo domingo (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Gutiérrez Luna agregó que su decisión se basó en lo establecido por el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, cabe mencionar que quien ha estado en el ojo del huracán es el diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas, quien dio a conocer que dejará del lado la decisión del partido tricolor y votará a favor de la iniciativa de López Obrador.

