Localizaron sana y salva a Vania; había desaparecido en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya fue localizada con vida Vania Barrón, la joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida en la alcaldía Iztapalapa.

Laura Juárez, madre de la joven de 26 años de edad, también informó sobre la aparición de la joven a través de redes sociales.

“Con mucho gusto les informo que mi Vania ya fue encontrada por la Fiscalía, hace como una hora. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus muestras de cariño, apoyo y solidaridad, algo que no tengo con qué pagar. Gracias, gracias”, detalló.

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

De acuerdo con la madre de Vania, la joven había salido durante la noche del miércoles para pesarse y luego a hacer ejercicio en un parque localizado en la colonia San Miguel Teotongo.

La madre explicó que debido a que usualmente corría en Utopía Teotongo, donde los visitantes deben registrarse, fue a buscarla al lugar pero no la tenían anotada, por lo que se preocupó.

Por su parte, la Fiscalía informó que había localizado a Vania “sana y salva” y que se le brindaba acompañamiento jurídico y psicológico.

Foto: FGJCDMX

Para hallarla, las autoridades llevaron a cabo un rastreo institucional, en la que participaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y se giraron oficios al C-5, a la Fiscalía de Trata de Personas y a la Fiscalía de Investigación del delito de Violencia Familiar.

Detallaron que de acuerdo con la joven, su ausencia fue voluntaria y no es su intención regresar a su domicilio.

Exigen justicia en la muerte de Sofía, estudiante de la Prepa 4

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El pasado miércoles, familiares y compañeras de Sofía Morales, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la UNAM, marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia tras la muerte de la joven de 17 años.

Desde la explanada del Zócalo, las manifestantes exigieron el esclarecimiento de los sucedido en el bar Marvelous, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, al que Sofía y tres amigas más acudieron para celebrar. En el establecimiento presuntamente fueron drogadas a través de las bebidas que tomaron.

Momentos posteriores, la también activista feminista fue trasladada por los cuerpos de emergencia a un hospital ya sin presentar signos vitales.

“Seguimos esperando resultados toxicológicos, seguimos esperando testimonios e información. No me gustaría entorpecer la investigación porque también es nuestra obligación como ciudadanos dar un voto de confianza a las autoridades. Me gusta creer en que puede haber un cambio gracias a ella, una oportunidad para que las autoridades hagan de la mejor manera su trabajo”, dijo Daniel Morales López, hermano de Sofía.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

En primera instancia, las autoridades abordaron el suceso para investigarlo como un homicidio culposo. No obstante, tras reclamos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rectificó y finalmente indicó que el caso sería indagado bajo el protocolo de feminicidio.

“Se investiga la muerte de una adolescente, cuyo cuerpo fue localizado en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. De esta manera, intervino personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, y en estrecha colaboración con elementos de la Policía de Investigación”, informó el organismo.

La protesta ocurrió un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó el informe trimestral de su cuarto año de gobierno en el que reconoció el aumento de casos de feminicidios en un 15%. Ante ello, acusó que probablemente “antes no se calificaba como ahora”. El mandatario destacó en contraparte, la disminución general de 9 de los 12 delitos de mayor impacto en el país.

“Podrá llevarnos más tiempo pacificar al país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas armadas en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes”, acusó.

