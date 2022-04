El PRD presentó una segunda denuncia contra la Revocación de Mandato

El PRD interpuso un segundo recurso con el que busca anular la Revocación de Mandato realizada el pasado 10 de abril. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó un segundo recurso para anular la consulta de Revocación de Mandato, esta vez, por irregularidades en las casillas.

Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denunció que en varias casillas se recibieron más votos que el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

En su cuenta de Twitter aseguró que a través de “operadores de Morena”, el domingo 10 de abril se llevó a cabo un “flagrante fraude electoral”, particularmente en Chiapas, Veracruz y Tabasco.

“Casillas que recibieron más votos que los que tenía su propia lista. En las casillas se despacharon con la cuchara grande en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco, hubo casillas en donde votaron más de dos personas por minuto, un verdadero cochinero que hicieron los operadores de Morena. Pedimos se revisen todas las casillas donde hubo fraude electoral”, escribió.

Insistió que este tipo de hechos no deben quedar impunes, dado que se trata de un mal precedente de cara a los comicios de junio próximo y hacia las elecciones presidenciales del 2024.

“No puede quedar en la impunidad estas trampas, si no hay respuesta por parte de las autoridades, se seguirán repitiendo estas mismas trampas para los próximos procesos electorales, por lo cual demandamos la anulación de la consulta de revocación de mandato por fraudulenta”, señaló.

El miércoles, el PRD presentó ante el Instituto Nacional Electoral, un recurso de nulidad del proceso por las “descaradas” violaciones a la Constitución Política y a los principios básicos electorales, utilizando recursos públicos y la intervención de los funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

En rueda de prensa, Jesús Zambrano Grijalva destacó que si no se anula la Revocación, el órgano puede dejar el precedente “peligrosísimo” de que se pueden violar los principios básicos de la Constitución, los mandatos electorales y diversos ordenamientos, así como a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del propio Poder Legislativo.

“No podemos permitir que quede como parte de la picaresca política como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales; no queremos que se piense que simple y sencillamente se puede volar la Ley y que no haya ninguna consecuencia”, enfatizó.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO

El dirigente del Sol Azteca aseveró que la nulidad del proceso para la Revocación de Mandato debe tener consecuencias para los que cayeron en conductas ilícitas. “Quien fue el causante de todo esto, como principal volador de todos estos preceptos es el presidente de la República, el que tendría que ser sujeto a un nuevo proceso”, agregó.

En este sentido, acusó al mandatario federal, al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del Gobierno Federal, gobernadores, y altos dirigentes de Morena de delincuencia electoral, que actuaron “en pandilla tumultuariamente” y que “deben ser sujetos de la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves al violar los ordenamientos electorales”.

