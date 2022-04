Fiscalía analizará presuntos restos del hijo de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

Líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora habría encontrado los restos de su hijo(Foto: Twitter/ @buscadorasonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que analizará los restos hallados este jueves santo por Cecilia Patricia Flores, fundadora y presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien dio a conocer que posiblemente se trataba de su hijo mayor Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde mayo de 2019.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad local, personal del Laboratorio CIF será el encargado de determinar por comparativa genética de ADN la correspondencia con la parte superior de un cráneo encontrado en la costa de Hermosillo, mismo que, según Flores, coincidiría en forma y dentadura con características de su hijo mayor

“Personal pericial del Laboratorio CIF de la #FiscalíaDeSonora realizará la extracción protegida del hallazgo en la Costa de #Hermosillo y determinará por comparativa genética de ADN, si corresponden al hijo de la líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, @CeciPatriciaF”, escribieron las autoridades estatales.

la Fiscalía de Sonora se comprometió a seguir la búsqueda en el lugar y a analizar los restos (Foto: Twitter)

De acuerdo con los detalles proporcionados por la Fiscalía de Sonora, los restos fueron encontrado en los alrededores del kilómetro 5 de la Calle 20 Sur, dentro de un predio deshabitado. En el lugar estuvieron presentes agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional (GN).

Finalmente, se determinó que, debido a la falta de iluminación, se detuvo la jornada de búsqueda de este 14 de abril, por lo que el viernes se reanudarán las actividades en el lugar, mismo que quedó bajo resguardo de las autoridades estatales.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando Ceci Flores publicó en redes sociales que probablemente encontró los restos de su hijo, Marco Antonio, quien fue sustraído de su hogar, junto con su hermano menor, el pasado 4 de mayo de 2019, en manos de un comando del crimen organizado.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la mujer escribió un triste mensaje acompañado por dos fotografías de la parte superior de un cráneo del cual, mencionó, habría identificado y reconocido la dentadura de su hijo.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, escribió Flores, después de culminar la ronda de búsqueda de este jueves, misma que estuvo plagada de obstáculo.

La líder del colectivo publicó las fotos del supuesto cráneo de su hijo (Foto: Twitter)

Flores dio a conocer la falla del vehículo en el que se trasladaban por los parajes desérticos para realizar las actividades. Además, aseguró que el colectivo tiene todo en contra durante sus búsquedas, pues sus “verdugos”, término que utilizó para referirse a las autoridades locales y federales, no las ayudan ni protegen, situación adversa que no, hasta ahora, no ha mermado su convicción por encontrar a sus seres queridos.

“Nuestro viacrucis es eterno, porque todo tenemos en contra. Nuestros verdugos deberían ayudar y protegernos. El viacrucis que les digo, nos desangra a diario, cada una lo llevamos siempre con nosotras”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que a principios de 2021, la mujer anunció la localización de una osamenta, sin cráneo, que, de acuerdo con las identificaciones y ropa halladas en las inmediaciones, serían de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

El hallazgo lo realizó después de recibir una llamada anónima que la alertó sobre la ubicación de los restos óseos. De inmediato, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora acudió a las inmediaciones de la Carretera 100 Hermosillo-Bahía de Kino.

Ya en el tramo carretero, a la altura del kilómetro 60, se encontró el cuerpo expuesto, mismo que habría coincidido con las características de Marco Antonio. Sin embargo, luego de los análisis de la Fiscalía, se determinó que no se trataba de él.

