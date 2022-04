AMLO se lanzó contra Francisco Martín Moreno: “Dice el clasista que a mí solo me apoyan analfabetas”

AMLO respondió al escritor Francisco Martín Moreno Fotos: Presidencia CUARTOSCURO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al escritor Francisco Martín Moreno por asegurar que solo lo apoyan “analfabetas”.

La noche de este Jueves Santo, el mandatario mexicano publicó en su cuenta de Twitter un par de mensajes en respuesta a las declaraciones del autor de libros como México Negro y Ladrón de Esperanzas.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”, escribió AMLO en un primer tuit que acompañó con un clip de 30 segundos donde se mostraba un comparativo de aprobación entre distintos mandatarios del mundo.

En dicho comparativo se indica que AMLO tiene una aprobación de 67%, una cifra mucho más alta que la de presidentes como Emmanuel Macron (Francia, con 38%), Boris Johnson (Reino Unido, 32%) o Jair Bolsonaro (Brasil, 42%).





*Información en desarrollo