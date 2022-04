Cuánto cuesta ir a las Grutas de Tolantongo desde Ciudad de México

El servicio médico es de urgencias básicas para incidentes dentro del parque. (Foto: Archivo WEB del sitio oficial de las Grutas de Tolantongo).

Las Grutas de Tolantongo son uno de los destinos favoritos de los turistas pues se encuentran cerca de la Ciudad de México, además de que sus precios son muy accesibles. Tiene impresionantes vistas de cascadas, paisajes montañosos y son reconocidas por sus pequeños espacios de aguas termales las cuales son perfectas para disfrutar en cualquier época del año pues asemejan un jacuzzi natural.

El clima es caluroso, llegando a temperaturas promedio de 30 grados y una mínima de 15 a 16 grados. El agua termal tiene una temperatura ideal para disfrutar de entre 36 y 38 grados. Las pozas de Tolantongo son 40 terrazas situadas en el escarpado acantilado donde se acumula el agua del río que fluye por las grutas.

Están ubicadas en San Cristóbal Municipio de Cardonal en Hidalgo, para llegar en automóvil particular se tiene que tomar la autopista México-Pachuca con un precio de 62 pesos en la Caseta de Ojo de Agua y 25 pesos en la Caseta San Cristóbal; antes de entrar a la Ciudad de Pachuca hay una salida a la izquierda para ir hacia Actopan, Hidalgo, después se deberá tomar la autopista Pachuca-Ixmiquilpan y por último el Libramiento a Cardona el cual es un camino de terracería. Aproximadamente son 3 horas y 50 minutos de camino.

Los niños mayores de 5 años pagan entrada normal. (Grutas de Tolantongo Foto: IG)

Cuenta con zona de campamento, baños y regaderas, vestidores, seguridad y servicio médico básico. Hay una tirolesa de 1890 m de longitud y tiene un precio de 200 pesos por persona. El horario de servicio de la taquilla es de 6 am a 10 pm; pozas termales de 8 am a 9 pm; grutas, túnel, cascadas y albercas de 8 am a 5 pm; y el restaurante y cocinas de 8 am a 9 pm.

La entrada general a las grutas tiene un costo de 150 pesos por persona y es importante mencionar que todos los pagos son en efectivo, además de que es por día. Este boleto da la posibilidad de entrar a todos los atractivos como lo son la gruta, el túnel, río, albercas, pozas termales, puentes colgantes, cascadas, entre otros. La vigencia es de 7 am a 8 pm y los niños menores de 4 años entran gratis. El estacionamiento tiene un costo de 30 pesos diarios.

Para grupos de excursiones de 40 personas o más se les hace el 10 por ciento de descuento.(Foto: página oficial Grutas de Tolantongo)

En el lugar es posible rentar habitaciones sencillas con una cama matrimonial para dos personas a partir de 750 pesos la noche o camas dobles a partir de mil pesos la noche; cabe destacar que no se permiten mascotas y la reservación se tiene que hacer al momento de llegar ya que no es posible por teléfono ni por internet.

También es posible acampar, el costo de la renta de camping es de 150 pesos por una casa de 4 personas o de 6 a partir de 200 pesos. Aunque si se cuenta con equipo para acampar sólo es necesario cubrir el boleto de entrada al parque del día de llegada y del día siguiente.

Es uno de los lugares favoritos de aguas termales de los turistas. (Foto: Grutas Tolantongo)

Algunas de las recomendaciones que se dan es disfrutar de las pozas desde temprano ya que a lo largo del día se llena de más personas, sobre todo en época vacacional como la Semana Santa. Además se pide a todos los visitantes entrar a nadar con traje de baño, incluso con bebés los cuales tienen que usar pañal especial. Además de utilizar zapatos especiales acuáticos porque en la entrada hay piedras que pueden lastimar los pies si solo se llevan sandalias.

