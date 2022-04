“Pandilla de canallas”: Fernández Noroña explotó contra la SCJN tras decisión sobre Ley Eléctrica

El diputado del PT aseguró que los cuatro ministros que votaron en contra son unos "valientes" (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de Industria Eléctrica, la cual fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el fin de privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el despacho de energía.

Dicho proyecto fue externado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. El Pleno de la Corte se dividió con cuatro posturas a favor, mientras que siete ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad; sin embargo, se requerían de ocho votos para ese efecto.

Al proyecto de Loretta Ortiz se sumaron Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el propio Arturo Zaldívar, quienes no obtuvieron los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, así que la “libre competencia” se mantendrá en el mercado mexicano.

Tras darse a conocer este resultado, varios fueron los personajes que externaron su posicionamiento al respecto. Uno de ellos fue el polémico diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien aprovechó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje.

Aseguró que no comparte la celebración de la decisión, pues los cuatro “valientes” ministros que votaron y enfrentaron a una “pandilla de canallas”, los cuales privilegiaron a las empresas privadas en el despacho de energía dentro del territorio nacional.

(Foto: Twitter)

“Francamente no comparto la percepción de quienes celebran la decisión de la @SCJN. Cuatro valientes frente a una pandilla de canallas. Ese es el resultado de la votación pospuesta para permitir mayor cabildeo de las empresas privadas extranjeras. Donde dice cabildeo, léase compra”, redactó el petista en su cuenta oficial de Twitter.

De inmediato, los usuarios le respondieron y señalaron que los ministros que votaron en contra no eran “valientes” sino unos “traidores” a la patria por buscar monopolizar el sector eléctrico en México con la CFE.

Además, recordaron que la coalición de oposición Va X México, integrado por PRI, PAN, PRD, ya tenía planeado un boicot para no otorgarle ningún voto a favor, además de una contrarreforma con 12 puntos que, entre lo más polémico, incluye beneficios para que las empresas privadas despachen energía.

“Da gracias a dios que no es por democracia directa la resolución, igual en el congreso no pasará necesitan de PRI PAN y PRD para pasarla, y ya anunciaron que votarán en contra”, se lee en los comentarios.

Fernández Noroña no sólo tocó el tema con este tuit, pues también aprovechó para arremeter contra algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que celebraron la decisión de la SCJN y criticaron tanto a López Obrador como a Claudia Sheinbaum.

Integrantes del PAN también se llevaron sus críticas por parte de Noroña (Foto: Twitter)

Al primero que le respondió fue al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien celebró la inconstitucionalidad de la propuesta de AMLO y se dijo a la espera de las próximas resoluciones con los jueces de distrito y tribunales colegiados.

“Tu aserto es inexacto. Decidieron una chingadera pero no que sea inconstitucional”, exclamó Noroña ante la solicitud de Creel hacia todos los mexicanos. “Sigamos juntos dando la batalla por México. Este próximo martes AMLO sufrirá una nueva derrota al no aprobarse su reforma constitucional y su esquema eléctrico se irá al cesto de la basura”.

Margarita Zavala fue su segunda víctima, ya que criticó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por no entender la votación, ya que Sheinbaum Pardo celebró la decisión de inconstitucionalidad, cuando esto no fue así.

“Usted no entendió lo que se votó. En realidad no se declaró constitucional. Faltó un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse de ese bodrio de ley. De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúnteles a los 4 ministros sometidos”, redactó la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Ante este comentario, el petista, primero, criticó la ortografía de la legisladora blanquiazul y después afirmó que ella también se había equivocado, pues “no se declaró inconstitucional. El bodrio de diputados son los que respaldan a @iberdrola”, sentenció.

