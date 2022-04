Estudiantes vandalizaron tienda porque grababan a alumnos del CCH en el baño

@azulrys_

En la red social Twitter con el hashtag #CCHNaucalpan se difundieron comentarios de alumnos y alumnas que denunciaban los ataques de la tienda " Ale”, localizada en la calle Calzada de los Remedios. Bajo estos argumentos los estudiantes hicieron destrozos al interior y al exterior del negocio pues al parecer esto no era la primera vez que sucedía.

Los alumnos también pegaron carteles fuera del establecimiento donde denunciaban que habían sido grabados hombres, mujeres, niñas, niños y hasta personas mayores externas a la institución. Las leyendas y carteles pegados en los barrotes y muros de la miscelánea decían: “Encubridores”, “Acosadores sexuales”, y “pedófilos”.

Aquí se muestra un un tuit, en el cual una chica relata su situación cuando al ser acompañada por su amiga al sanitario de la tienda, una de ellas al ingresar se percata que está siendo grabada con la cámara de un celular. Al revisarlo se da cuenta que aparecían videos de otras personas como el de su amiga que, minutos antes, había ingresado al baño.

“Ella entró ya con desconfianza y casi inmediatamente noto que se encontraba un celular arriba de la tapa del depósito de agua de forma horizontal apuntando hacia enfrente con la cámara trasera tomó el celular y vio que llevaba 10 segundos grabando, al meterse en la galería vio que estaba llena de vídeos incluido el mío, dónde se mostraba por completo los genitales de personas menores de edad, mayores de edad mayores de 30 años sin importar género y grabados sin el consentimiento de las personas, esta tienda encubre agresores y graba pornografía infantil, al final mi amiga salió con el celular en la mano y el trabajador se lo arrebato de la mano se echó a correr hasta el camión directo Cuatro Caminos y se fue”

A estos testimonios se les sumaron los comentarios de más estudiantes que afirmaban tal situación, como el de la usuaria AZUlita en Twitter.

“Mis amigos y yo entrabamos a esos baños, donde fuimos grabados con fines de pornografía infantil. Aún no hacemos justicia "

En los comentarios varios estudiantes también cuestionan porque el alumnado se ve en la necesidad de tener que salir a utilizar baños públicos, si la instalación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con baños dentro de la instalación.

Por otro lado, la señora Alejandra, dueña del negocio entre lágrimas explicó que al parecer el hombre que grababa a las alumnas mientras hacían del baño fue un trabajador de 22 años, el cual solo trabajó 3 días. Al parecer la mujer también había sido víctima pues afirmo que ella también había sido grabada por un su empleado.

“Yo también soy víctima de lo que está pasando… Incluso no hay ninguna denuncia. Yo fui a levantar mi acta y me dijeron que no procedía hasta que venga un alumno… Ahora destruyeron todo mi patrimonio”, comentó Alejandra.

Las autoridades del CCH Naucalpan mostraron su apoyo a los estudiantes y lanzaron un comunicado donde especificaron que ya habían sido denunciados los hechos ante la Secretaría de Seguridad Pública de Naucalpan y del estado de México los hechos ocurridos en el negocio y que durante los siguientes días se realizarán peritajes ministeriales por los hechos ocurridos.

