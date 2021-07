Ana Sofía Henao denunció que está preocupada por su seguridad ante amenazas de un acosador

Foto tomada de @anasofiahenaoe

Ana Sofía Henao es una modelo y escritora colombiana que desde hace varios años ha sido considerada una de las mujeres más bellas del país, siendo portada de revistas y cuadernos gracias a su belleza. Esto también ha hecho que la mujer de 39 años tenga una gran cantidad de admiradores, especialmente en su público masculino; sin embargo, la modelo denunció que ha sido acosada por un hombre.

A través de una entrevista con ‘Lo sé Todo’, programa de entretenimiento del Canal Uno, la modelo colombiana reveló que su familia es víctima de un acosador en redes sociales desde hace varios años. Henao explicó que se trata de un hombre que ha manifestado ser su admirador hace años, pero que con el paso del tiempo se puso intenso y ella decidió bloquearlo de sus redes; sin embargo, el hombre le ha salido al paso a la también empresaria creando otras cuentas para buscarla.

Ya son varias las cuentas que Ana Sofía Henao le ha bloqueado a este hombre, pero la mujer no sentía temor ante ello y pensaba que era simplemente alguien insistente y molesto. La situación cambió cuando Henao se dio cuenta que este hombre también estaba contactando a su esposo y se dirigía hacia ellos con amenazas directas a sus vidas.

“Empecé a ver que la cosa era seria porque también le escribió a mi esposo. En ese momento dije que no podíamos ser tan tranquilos y relajados con ese tema. Dios no lo quiera, uno no sabe qué pueda pasar”, dijo la modelo al programa.

La modelo colombiana reveló que teme por su vida, la de su esposo y por la de su pequeña hija Candelaria. Agregó que para ella este sujeto tiene algún problema mental y requiere tratamiento urgente, pues inventa historias irreales sobre ella y su familia.

“Estamos en medio de un proceso para poder identificarlo y que se tomen las medidas respectivas. Con esta denuncia yo no busco causar polémica, simplemente estoy protegiendo a mi familia”, señaló la mujer aclarando que no iba a publicar las cuentas de este hombre o su identidad cuando la tuviera, puesto que, según ella, eso significaría “caer en mandarle el mismo acoso”.

Cabe resaltar que el caso legal en contra de este acosador debió iniciarse recientemente, pues hace tan solo unas semanas la modelo había solicitado ayuda a sus seguidores de Instagram para saber cómo proceder en estos casos.

“Tenemos un acosador en redes en esta familia, que por años me ha perseguido. Lo he bloqueado muchas veces pero crea otros usuarios, le escribe a mi esposo y a su trabajo, nos amenaza y amenaza nuestras vidas”, contó la autora del libro ‘Belinda princesa de fuego’ hace unos días en sus redes sociales.

Finalmente, la mujer recalcó que no sabía cómo proceder en ese caso. “Estoy muy preocupada, si alguien me puede decir ¿qué hacer? si debo denunciarlo ante la Fiscalía o si debo publicar su cuenta, a dónde más puedo denunciarlo, porque de verdad es grave, preocupante y no quiero que pase nada”.

Ante la situación, la mujer recibió algunas críticas de los internautas, quienes señalaron que si el problema lo tiene hace varios años no debió esperar a que el sujeto amenazara con atentar su vida y la de su familia para reaccionar. Esta situación la resaltó Henao en su diálogo con ‘Lo Sé Todo’ y reconoció su tardanza en iniciar el proceso legal, pues por mucho tiempo no sintió temor de que el acosador pudiera hacerle daño.

“Muchas cosas que creemos que solo nos pasan a nosotros también le pasan a muchas otras personas”, reflexionó la mujer y recalcó que espera que el proceso sea rápido y les dé seguridad a ella y su familia.

