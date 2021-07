Sentencias y sorpresas en el capítulo de este lunes del Desafío ‘The Box’

Tomado de Canal Caracol en vivo

Mientras a Alpha le tocó celebrar durante el inicio de este nuevo ciclo dentro del Desafío ‘The Box’, a Beta le tocó llorar. En el capítulo de este lunes 12 de julio, los competidores se enfrentaron en un reto que terminó con la victoria para los primeros, identificados con el color morado. Para el otro equipo, “los azules”, la pérdida representó que les quitaran los servicios en su casa y que un miembro del grupo fuera sentenciado a muerte.

Quien deberá llevar en su pecho los 20 kilos del chaleco de sentencia es Karen, quien se convierte en la primera mujer sentenciada del ciclo. Ella aseguró que esperaba la decisión, pero a pesar de esto se mostró triste por estar en riesgo de salir del reality.

“Yo sabía que venía para mí. Seguramente si perdemos la otra van a ir por Pao. No tenemos opción de errores y tenemos que darlo todo. Yo sé que si me toca estar en la piscina con ese chaleco, yo le voy a dar”, dijo Karen.

Hay que recordar que ella no es la única que está sentenciada en Beta, pues Pipe, también tiene el chaleco de 20 kilos.

Mientras en Beta se preocupan por no ser eliminados, en Alpha no dejaron de reír y celebrar, pues al ganar la competencia aseguraron tener luz, agua y gas en su casa durante una semana más. La más entusiasmada por la victoria fue Sonia, porque recibió una sorpresa muy especial: una caja con regalos y cartas de su familia.

El paquete era una caja decorada. En la tapa tenía varias frases motivacionales y algunos versículos bíblicos. Adentro venía un peluche pequeño en forma de tiburón, dulces, fotos y cartas de sus seres queridos. A la competidora le enviaron mensajes su mamá, sus hermanos y su novio.

“Depende de ti vivir como un pez o luchar como un tiburón”, decía una de las notas dentro de la caja.

Pipe, el hermano menor de la competidora le dijo que el mejor regalo que había podido tener era ella y que la amaba mucho. Aunque a todos les pareció muy lindo ese mensaje, toda la atención se la llevó la carta escrita por ‘Pecas’, el novio de Sonia.

El hombre le escribió dos páginas en las que le confiesa que le extraña mucho y la ama. Además, le aseguró que se inscribió al gimnasio para que cuando vuelva de la competencia lo “encuentre bonito”. Esto está relacionado a que le hizo una promesa a la competidora de empezar a hacer ejercicio si la aceptaban en el Desafío ‘The Box’.

“Se fajó el Pecas”, dijeron sus compañeros.

Posteriormente, Sonia leyó la carta de su novio y no pudo evitar llorar.

“Me ha dado muy duro estar sin ti, pero a la vez me siento muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Eres mi guerrera. Te cuento que te estoy cumpliendo, pero me ha dado muy duro el gym (gimnasio). Pero amor, así como me estás cumpliendo y dando todo de ti, yo te estoy cumpliendo en bajar esta panza. Esto es una aventura para recordar y contarle a nuestros nietos”, le escribió Pecas

