Diputados del PAN denunciaron a Claudia Sheinbaum por delitos electorales

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Diputados del Partido Acción Nacional acudieron a las oficinas de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum por la violación de la veda electoral en el proceso de Revocación de Mandato. Los legisladores que impulsan la querella son Mariana Gómez del Campo, Wendy González, Guillermo Huerta Ling, Santiago Torreblanca Engel y Héctor Saúl Téllez Hernández.

“Aunque los que hoy gobiernan a este país no lo quieran ver así la ley es la ley y está hecha para cumplirse y respetarse. A la jefa de gobierno se le olvidó que parte de su trabajo es hacerla cumplir. Si ella no la cumple cómo espera terminar con la incidencia delictiva. Claudia Sheinbaum violó la Ley General en Materia de Delitos Electorales y debe ser investigada. No más impunidad, no más justicia selectiva, Por eso estamos aquí ante la Fiscalía para que hagan su trabajo”, lanzó la diputada Mariana Gómez.

