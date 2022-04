AMLO respondió a preocupaciones de Ken Salazar sobre Ley Eléctrica: “No hay ninguna violación a ningún tratado”

Gobierno de México / YouTube

Durante la conferencia matutina de este viernes ocho de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica no va en contra o violenta ningún acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Además, se dijo respetuoso de las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar luego de que éste pronunciara su preocupación por las consecuencia legales que podría generar.

“El habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pues nosotros también haríamos lo mismo porque somos un país independiente, libre. No hay ninguna violación a ningún tratado. Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aun en exceso. Preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse y expresarse”, dijo el mandatario.

El morenista aseguró a su vez que las diferencias sobre la percepción de la normativa no provoca ningún problema en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, criticó la falta de acción del gobierno vecino respecto a la aprobación de la reforma migratoria, tópico que usó de ejemplo para señalar que incluso así, la administración de López Obrador no ejerce presiones sobre la agenda extranjera.

Conferencia de prensa del 08 de abril de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

“Yo no voy a ir a decirle a Biden de por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. No voy a estar acudiendo a organismos internacionales. Ya lo propuso, pero no lo ha cumplido. Vamos a seguir siendo respetuosos, llevamos muy buena relación con Ken Salazar.

“Entiendo, hay presiones entre ellos mismos. En Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales. Entonces un legislador, un funcionario en Estados Unidos, tiene que alinearse. Si hay una empresa que se siente afectado, acude al departamento de estado, esa es su política”, sostuvo el presidente.

El pronunciamiento del diplomático se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedara a un voto de avalar la Ley de la Industria Eléctrica como inconstitucional. Lo que también se entiende como un impulso para que la reforma impulsada por el presidente se mantenga en pie.

