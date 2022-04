Diputada de Morena, Marisol García, insultó a legisladoras del PAN

Entre risas la diputada lanzó un insulto a las diputadas del PAN. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@XimenaHinojosa)

La diputada de Morena Marisol García Segura, conocida como Marisol Gasé, protagonizó de nuevo un escándalo al insultar a las legisladoras de oposición del Partido Acción Nacional (PAN) en el pleno de la Cámara de Diputados. García Segura emitió el insulto “pendej*s” cuando los micrófonos de la tribuna estaban encendidos, después de que su compañera María del Rosario Reyes Silva pidió a la Mesa Directiva reponer el tiempo en lo que las legisladoras del PAN se sentaban.

La diputada federal acompañó a Reyes Silva a fundamentar una iniciativa para otorgar ayuda de un intérprete a integrantes de pueblos indígenas detenidos en caso de flagrancia. Cuando las panistas celebraban la intervención de la diputada Margarita Zavala e iban de regreso a sus asientos, Gasé primero les mostró el pulgar arriba a las diputadas pera después comenzó a reírse junto a las mujeres a su alrededor y fue cuando emitió el insulto.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

“Las de azul”, “míralas” son expresiones que emitieron las diputadas ante el micrófono abierto en la tribuna. “Hay que darle dignidad a la Cámara”, dice entre risas seguido de un “Pendej*s”. A lo que después se escuchó: “La diputada Reyes Silva pide un poco de silencio y respeto en esta Cámara, que los diputados y diputadas puedan estar en sus curules para que podamos atender de manera respetuosa su iniciativa”, por parte de Karla Yuritzi Almazán, presidenta en turno de la Mesa Directiva.

Sin embargo esta no es la primera vez que Marisol Gasé se ve envuelta en este tipo de escándalos, pues en noviembre del año pasado le mostró un cartel con la palabra “culer*” a la perredista Olga Luz Espinosa. Esto fue porque Espinosa demostró su inconformidad por aquellas mujeres de Morena que no avalaron más presupuesto para temas de género ni se pronunciaron a favor de la interrupción legal del embarazo. Lo que hizo Gasé fue rechazado por cientos de usuarios en Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

“Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo un ganso”, mencionó Espinosa. A lo que Gasé respondió con el insulto escrito en un pizarrón el cual levantó para que todos los presentes pudieran observarlo.

A esto la senadora Kenya López Rabadán comentó en Twitter: Una de las actrices de @lasreinaschulas es Diputada de Morena. Se llama @marisolgase y hoy se refirió así sobre una compañera diputada. Vamos a tener diferencias sobre el país y sus soluciones. Pero EL RESPETO Y LA NO AGRESIÓN ENTRE MUJERES ES NECESARIO, DIPUTADA. Así no”, además de adjuntar la foto de Gasé con el cartel.

De igual manera el ex presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa escribió en su Twitter: “La bajeza con la que actúan diputadas y diputados de Morena no es casual. Responde a la polarización sembrada desde las conferencias mañaneras. Pero algo más: sus lideres, tanto en la cámara como el propio presidente López Obrador podrían llamarlos al orden y moverlos al respeto. No lo hacen!”.

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

Por otro lado, la senadora Citlalli Hernández Mora comentó a través de un tuit: “La Diputada Marisol Gasé es honesta; quienes han saqueado este país y se beneficiaron de la política de los moches se asustan por su amplio uso del lenguaje. Siempre serán hipócritas y doble cara. Asústense de los tiempos en los que la Cámara era botín de diputados”.

